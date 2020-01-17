中國提前擴大金融業開放 取消持股限制 牌照申請需提速處理

明報記者 陳子凌

過去兩年中國逐步開放信用評級及電子支付領域予外資申請獨資企業，但是次貿易協議，針對中國遲遲不處理美企的申請，明確提出限期。例如評級機構標普早在去年1月已獲批於中國成立全資公司，但惠譽與穆迪雖然亦有申請，至今仍未獲批，故中國在協議中承諾，3個月內「應審核和批准」（shall review and approve）已提交的申請。

電子支付方面，VISA和萬事達在2017年已提出成立獨資銀行卡清算機構的申請，惟至今官方仍沒有正式公布任何最終決定，今次協議便表明，中國同意在申請提交5日內「應予以受理」，受理後90日內「應就該申請做出決定」。

但對於中資公司在美國申請牌照，協議只提到美國會在審批時「給予非歧視待遇」或「及時考慮此類申請」，措辭有所不同。

首開放不良債 美企可直接從中資銀行收購

另外，是次美方亦盯上中資銀行不良資產這塊肥肉。根據協議，中國將開放予美國金融機構，從省級開始申請資產管理公司牌照，使美企可直接從中資銀行收購不良貸款。據彭博社表示，目前中國的不良資產市場規模達2.37萬億元人民幣。對於中國首度開放不良債務領域，以立投資董事總經理林少陽認為，一來不良貸款當中會存在優質資產，而且將令美國金融機構有更多交易機會；二來也一定程度減輕中國處理壞帳的壓力，正是雙方互惠互利。

除開放新的金融領域，中國也承諾加快保險、證券、基金管理和期貨的全面開放，包括在4月1日前取消壽險、養老保險、健康保險、證券、基金管理及期貨公司的外資持股限制，允許美企成立獨資公司。

要注意的是，中國去年已表明會在2020年內取消上述金融業務的外資持股限制，其中期貨及壽險於1月開放限制；基金管理的限制將於4月1日取消，證券行的限制會在12月1日取消；非壽險類保險業務的限制原定於今年內取消。今次協議，將證券業開放時間表推前和明確非壽險類保險業務全面開放時間。