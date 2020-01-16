火山瀕爆發 當地港代理：物業遠離料影響微

不過，菲律賓始終是島國及發展中國家，有眾多難以預測卻突然爆發的風險，例如本周突然發生火山噴發，令馬尼拉需要停市及短暫關閉尼諾伊‧阿基諾國際機場。

黃良泰昨日接受訪問表示，本周日下午他正好與8名參加睇樓團的港人在上述機場，並且已登上飛機準備離開，惟因為火山爆發，需要落機及離開機場，在當地滯留三天後，昨晚擬經克拉克機場坐另一航班飛抵澳門，料於今日始轉折返港。

當地物業管理公司有後備電源食水

至於是次火山噴發事件對馬尼拉樓市的影響，黃良泰指出，火山噴發地點與大部份物業所在地有一段距離，對物業沒有直接構成損害。

例如即使市中心地區Makati及BGC在火山開始噴發當日及翌日(本周日及周一)停工，期內賭城區各大賭場，以及Mall of Asia購物中心仍然照常營業。在本周二起，馬尼拉各區的寫字樓已如常運作。

馬尼拉各區寫字樓已如常運作

另外，據黃良泰了解，菲律賓大部分發展商直屬的物業管理公司例如Ayalaland旗下的APMC，近日已經因應火山噴發加強管理鄰近火山的大雅台和八打雁省、有機會受影響的項目，包括準備獨立後備發電機組、後備食水供應等，而現時區內物業的電力及食水供應如常。

綜合上述分析，黃良泰相信，是次火山噴發事件不會對菲律賓及馬尼拉樓價構成影響。

[名人樓市論壇]