經濟
名人樓市論壇

香港地產

上一篇

火山瀕爆發 當地港代理：物業遠離料影響微

【明報專訊】記者去年10月曾應本港的菲律賓物業代理商菲凡物業投資總監黃良泰（圖）邀請到馬尼拉實地考察，參觀多個樓盤及景點，感覺是當地樓價及普遍物價均遠低於本港，市中心與馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷同樣高樓大廈林立，賭場區亦與澳門一樣車水馬龍，繁華程度超乎想像，故此當地樓價近年倍升，的確有基本因素支持。

不過，菲律賓始終是島國及發展中國家，有眾多難以預測卻突然爆發的風險，例如本周突然發生火山噴發，令馬尼拉需要停市及短暫關閉尼諾伊‧阿基諾國際機場。

黃良泰昨日接受訪問表示，本周日下午他正好與8名參加睇樓團的港人在上述機場，並且已登上飛機準備離開，惟因為火山爆發，需要落機及離開機場，在當地滯留三天後，昨晚擬經克拉克機場坐另一航班飛抵澳門，料於今日始轉折返港。

當地物業管理公司有後備電源食水

至於是次火山噴發事件對馬尼拉樓市的影響，黃良泰指出，火山噴發地點與大部份物業所在地有一段距離，對物業沒有直接構成損害。

例如即使市中心地區Makati及BGC在火山開始噴發當日及翌日(本周日及周一)停工，期內賭城區各大賭場，以及Mall of Asia購物中心仍然照常營業。在本周二起，馬尼拉各區的寫字樓已如常運作。

馬尼拉各區寫字樓已如常運作

另外，據黃良泰了解，菲律賓大部分發展商直屬的物業管理公司例如Ayalaland旗下的APMC，近日已經因應火山噴發加強管理鄰近火山的大雅台和八打雁省、有機會受影響的項目，包括準備獨立後備發電機組、後備食水供應等，而現時區內物業的電力及食水供應如常。

綜合上述分析，黃良泰相信，是次火山噴發事件不會對菲律賓及馬尼拉樓價構成影響。

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕菲律賓火山噴發 菲凡物業資總監黃良泰

上 / 下一篇新聞

新石意外下限定價 暗盤飈近倍 一手中籤率1.5% 每66人僅一人抽中
新石意外下限定價 暗盤飈近倍 一手中籤率1.5% 每66人僅一人抽中
3新股昨首日掛牌 九毛九升56%成交36億
3新股昨首日掛牌 九毛九升56%成交36億
恒指續回吐 成交再破千億
恒指續回吐 成交再破千億
人行昨淨投放4000億 保春節資金充裕
人行昨淨投放4000億 保春節資金充裕
社會事件無損港地位 渣打：中資業務反增
社會事件無損港地位 渣打：中資業務反增
消委會：標準自願醫保保費可差2倍 靈活計劃年保費差距15倍 籲市民慎選
消委會：標準自願醫保保費可差2倍 靈活計劃年保費差距15倍 籲市民慎選
10life：定期壽險保障高保費低
10life：定期壽險保障高保費低
長實研全資持有滬「高‧尚領域」
長實研全資持有滬「高‧尚領域」
中國服飾：Jeep商標許可不續約
中國服飾：Jeep商標許可不續約
彭博：摩通擬全控上投摩根
彭博：摩通擬全控上投摩根
亞洲金融論壇 四成與會者對前景感悲觀
亞洲金融論壇 四成與會者對前景感悲觀
優品360港開店預算削三成 過去半年深陷反修例風波 擬轉投內地澳門
優品360港開店預算削三成 過去半年深陷反修例風波 擬轉投內地澳門
澳門料今年旅客跌3％
澳門料今年旅客跌3％
莎莎上季港澳同店跌35%
莎莎上季港澳同店跌35%
一馬案拖累 高盛季績倒退 白宮透露減稅 美股早段再破頂
一馬案拖累 高盛季績倒退 白宮透露減稅 美股早段再破頂
波音MAX傳劈價50% 不論訂單多少
波音MAX傳劈價50% 不論訂單多少
Tesla股價3個月倍升 市值逼千億美元
Tesla股價3個月倍升 市值逼千億美元
張兆聰：板塊輪動 高追要慎選
張兆聰：板塊輪動 高追要慎選
劉宇亮：倘中概股納成分股 助恒指重上33000點
劉宇亮：倘中概股納成分股 助恒指重上33000點
梁志麟：氣氛改善 美元遇阻力
梁志麟：氣氛改善 美元遇阻力
李曉佳：沒分界線的虛擬銀行
李曉佳：沒分界線的虛擬銀行
技術取勝：永達汽車料可挑戰9元
技術取勝：永達汽車料可挑戰9元
屈臣氏微信開「雲店」 專屬店員緊貼客戶
屈臣氏微信開「雲店」 專屬店員緊貼客戶
劉思明：港股高位震盪 科網教育炒風盛
劉思明：港股高位震盪 科網教育炒風盛
周顯：李氏家族政治智慧最高
周顯：李氏家族政治智慧最高
湯文亮：要善待落雨買柴的人
湯文亮：要善待落雨買柴的人
十大屋苑半月成交逼百宗 價跌量升 美孚第一城海怡交投超上月全月
十大屋苑半月成交逼百宗 價跌量升 美孚第一城海怡交投超上月全月
冠熹苑未補價實呎首破1.3萬
冠熹苑未補價實呎首破1.3萬
意峰3號屋實呎2.7萬 愉景灣一手新高
意峰3號屋實呎2.7萬 愉景灣一手新高
去年補地價涉153億 3年新低
去年補地價涉153億 3年新低
Mirabell創辦人擲2555萬 購星光行中層單位
Mirabell創辦人擲2555萬 購星光行中層單位
英皇重建兩工廈 規劃署不反對
英皇重建兩工廈 規劃署不反對
港資深投資者：菲律賓物業低水 租金回報高
港資深投資者：菲律賓物業低水 租金回報高