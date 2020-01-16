港資深投資者：菲律賓物業低水 租金回報高

本港去年6月開展的一場修例風波，令社會出現回歸以來最嚴峻的挑戰，不少港人亦加快在海外置業的步伐，實行物色「後備家園」，菲律賓物業在本港的銷情去年下半年亦報捷，從事有關代理工作的周緒強期內亦開單不少，令過去數年累積售出的單位增至近50伙。

港人海外置業 物色「後備家園」

周緒強在訪問中表示，在港銷售菲律賓物業，源於自己在這方面的投資有賺錢經驗，指自己沒有搞投資課程，只靠個人分享及朋友轉介，便已售出近50伙物業，可見市場需求強勁。他表示，代理銷售菲國物業後，他當然可獲發展商給予佣金，但他強調自己不只是希望賺佣，目標是令這些「跟他到菲律賓投資物業的港人」，在收樓後可以賺取租金，再坐等物業升值；他透露，擬在當地成立公司，向有關港人買家代理租務事宜，並且每年收取其中一個月的租金作為服務費。

上述物業管理公司可以提供哪些增值服務，值得業主一年內把一個月租金奉上作為服務費呢？周緒強表示，他在菲律賓已打滾幾年，認識當地不少本土及外籍的有錢人，並有人脈可將單位出租予內地企業作員工宿舍，相信可幫助業主取得較高的租金回報，故認為一個月租金的服務費是物有所值的。

物管公司助業主取得較高租金回報

馬尼拉以南約70公里的塔阿爾（Taal）火山繼周日噴發火山灰，周一開始噴出灼熱熔岩後，菲律賓火山地震研究所隨即調升警戒級別，指該火山數日內可能出現「危險的爆炸式爆發」。周緒強近日亦擬從本港飛往馬尼拉了解事件對當地樓市的影響，可見他即使已進入退休年齡，在提供物業售後服務方面仍然親力親為。

至於周緒強本身在菲律賓置業賺錢的經驗，他回憶說，源於幾年前由兩名外籍朋友推薦到馬尼拉尋求物業投資機會，「菲律賓每年經濟增長逾6%，當地亦有逾1億人口，而且人口亦很年輕，當地樓市值得留意」，結果經過實地視察後，他向Ayalaland在金融區Makati的邊緣Greenbelt以240萬元披索（以1港元兌換6.5披索計，相當於約37萬港元）買了一套單身公寓，他指目前該物業現已收樓及租出，最新租金為每月2.7萬元披索，即每年租金收入達32.4萬元披索，與買入價比較，租金回報率高達13.5厘，現在回想起這項成功投資，他自然津津樂道：「當年我留意到該住宅附近的寫字樓有不少科技企業進駐，這些科技企業的員工可望成為優質租客，亦果然如此。」

菲每年經濟增長逾6% 人口逾億

在馬尼拉Makati區初試啼聲取得佳績後，周緒強於3年前再次在同區以250萬元披索買入由香格里拉發展的樓花新盤The Rise的單身公寓，屬長年期樓花，今年中始收樓，估計樓價至今得到可觀升幅。

另外，本港物業資深投資者鄧偉林經周緒強買入菲律賓馬尼拉一個住宅單位後，再由其他途徑買入兩個當地單位。他表示，自己是經過比較本港、內地一線城市及東南亞多個市場後，始決定在菲國置業，「香港、上海及北京樓價現已升了很多，已經炒到無得炒，我們的心態用俗語說便是『炒落後』，希望買樓後幾年倍升，這樣的話，第一要選落後國家，第二要選有發展潛力的市場，那便要轉去東南亞市場尋寶」。

「我有留意過菲律賓、柬埔寨、泰國及馬來西亞樓市，結論是菲律賓最有爆升潛力：第一，菲律賓有1億800萬人口，單單馬尼拉大都會便有2000多萬人口，而且平均年齡僅23至24歲，加上目前當地樓價比香港、北京及上海低一大截；第二是發展前景，這幾年菲律賓與中國的關係很好，基建及其他方面陸續改善，例如馬尼拉的地鐵現已上馬，幾年後落成可望解決當地塞車問題，樓價升幅可能會超乎想像，好像香港當年西鐵通車後，元朗及屯門樓價便急升；第三，菲律賓與香港語言相關，英文同樣是商業語言。

「作為比較，雖然柬埔寨平均年齡也是23至24歲，但當地人口只有1600幾萬，首都金邊只有百多萬人口，我相信當地樓市已飽和；馬來西亞我覺得太多住宅供應了，該國只有3000多萬人口，但有13個州，平均每個州只有200多萬人口，比較分散，租金及樓價上升的潛力亦較低；至於泰國，對本港投資者的最大問題是語言不通，因為當地商業語言及日常交流都是使用泰語的。」

馬尼拉地鐵上馬 利當地樓價

租金回報方面，鄧偉林於兩年前以480萬元披索買入馬尼拉賭場區住宅單位，已於去年開始收租，他表示，租金回報率高達11厘，「有這樣高的租金回報率，就算樓價不升值，我也不介意坐貨，當然最理想是既可以賺租金，亦可以賺樓價升幅」。

另外，周緒強計劃與鄧偉林合作，再伙拍菲律賓的當地人，在當地做物業發展商，興建學生宿舍，周緒強解釋：「菲律賓的土地不會賣給外國人，我們香港作為外資若希望在當地做發展商，一定要與菲律賓人合作，而且由菲律賓人任大股東。」

明報記者 葉創成

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