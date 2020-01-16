Mirabell創辦人擲2555萬 購星光行中層單位

世邦魏理仕：

4區街舖空置率6.6%

資料顯示，原業主於5個月前以2921萬元、呎價2.4萬元放售，成交價較意向價低366萬元或12.5%。不過，原業主早於2013年以1550萬元購入，持貨7年，帳面獲利約1005.7萬元或64%。

另外，世邦魏理仕資深董事溫運強指，香港零售市場受到去年下半年反修例風波衝擊，4個核心購物區，包括中環、銅鑼灣、尖沙嘴和旺角，街舖空置率由2018年底的4.1%上升至2019年底的6.6%，令去年下半年租金按年跌19%，全年則下跌至19.2%。商場租金的跌幅較小，去年下半年按年跌4.4%，全年亦錄4.4%跌幅。

溫預計，由於香港社會局勢前景仍未明朗，加上其他外圍經濟和地緣政治因素不確定性增加，核心區平均租金調整幅度約15%至20%不等。該行又指，中環的核心區商廈面對下行壓力最大，預計甲級寫字樓租金今年全年將下跌5%至10%，而價格則有機會下調10%至15%。