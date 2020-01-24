去年補地價涉153億 3年新低

另去年第4季有3個分別位於柴灣、青衣及沙田的地段，以私人協約方式批予房委會作公營房屋發展用地。

去年第4季僅5.9億 按季挫八成

至於全年補地價數字方面，地政總署資料顯示，去年全年補地價收入約152.6億元，較2018年全年261.4億元減按年減少42%，是2016年全年補地價收入119億元後的3年新低數字。

值得留意，2017年全年補地價金額高達400億元破紀錄，主要是年內新地（0016）以歷來最貴重、158.92億元完成西貢十四鄉項目，有關金額佔該年全年補地價收入近四成。

此外，地政總署資料亦顯示，由南豐或有關人士持有的西貢南邊圍項目於上月以逾5.81億元完成補地價，該地面積9604方呎，最高可建樓面約10.33萬方呎，即每方呎補地價約5622元。翻查資料，上述項目早於2016年3月已獲批出建築圖則，擬建56幢3層高洋房、4幢3層高分層住宅。