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去年補地價涉153億 3年新低

【明報專訊】去年6月反修例風暴後，除令樓價回調外，不少發展商補地價意欲亦下降。地政總署公布，2019年第4季錄得8宗契約修訂及兩宗換地個案；其中4宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂，季內的補地價僅涉5.9億元，較去年第3季的38.2億元，按季挫84%，為2016年第3季後按季新低。

另去年第4季有3個分別位於柴灣、青衣及沙田的地段，以私人協約方式批予房委會作公營房屋發展用地。

去年第4季僅5.9億 按季挫八成

至於全年補地價數字方面，地政總署資料顯示，去年全年補地價收入約152.6億元，較2018年全年261.4億元減按年減少42%，是2016年全年補地價收入119億元後的3年新低數字。

值得留意，2017年全年補地價金額高達400億元破紀錄，主要是年內新地（0016）以歷來最貴重、158.92億元完成西貢十四鄉項目，有關金額佔該年全年補地價收入近四成。

此外，地政總署資料亦顯示，由南豐或有關人士持有的西貢南邊圍項目於上月以逾5.81億元完成補地價，該地面積9604方呎，最高可建樓面約10.33萬方呎，即每方呎補地價約5622元。翻查資料，上述項目早於2016年3月已獲批出建築圖則，擬建56幢3層高洋房、4幢3層高分層住宅。

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