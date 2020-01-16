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意峰3號屋實呎2.7萬 愉景灣一手新高

【明報專訊】本月上半月整體一手成交逼近900宗之際，新盤市場昨日連續3宗洋房成交，涉總值近2.4億元，其中香港興業（0480）愉景灣27個月樓花洋房項目意峰，首度推出招標的5幢洋房，售出其中實用2023方呎的3號屋，成交價5522.8萬元、實呎2.73萬元，相關成交呎價料為愉景灣一手住宅新高紀錄。

由21幢洋房組成的意峰，是愉景灣自2002年後首次再推出的洋房項目，發展商早前首推5幢實用2023至2171方呎、全屬4房間隔的洋房，而是次售出的3號屋，實用2023方呎連2931方呎花園，成交價5522.8萬元，實呎2.73萬元，打破同系於2014年開售的悅堤、以呎價逾2.3萬元所創下同區最高一手呎價的紀錄。

先付樓價一成 逾兩年後上會

據成交紀錄冊顯示，上述意峰買家繳付10%訂金後，可於2022年4月物業落成時上會，但若於210日內成交可獲4%回贈，另獲贈價值200萬元的二手高爾夫球車。資料顯示，愉景灣朝暉徑洋房曾於2016年錄得以實呎3.13萬元易手，為區內最高呎價紀錄。

另外，百利保（0617）沙田九肚富豪．山峯，透過招標售出12號洋房，實用3655方呎連1687方花園，屬5房間隔，以1.1696億元（連雙車位）成交，實呎3.2萬元，金額創項目新高，買家成交期為30日。

富豪‧山峯1.17億沽12號屋

項目去年開售至今累沽約17伙、套現逾10億元。華懋旗下已屆現樓的將軍澳海翩滙，錄今年第二宗洋房成交，最新售出2號屋，實用2675方呎另894方呎平台、4房間隔，連車位成交價6446.88萬元、實呎2.41萬元；海翩滙現僅餘3幢洋房待售。

新地（0016）何文田現樓天鑄，亦透過招標售出7座5樓C室，屬實用1501方呎連916方呎平台特色戶，成交價5700萬元、實呎3.79萬元，為項目今年首宗一手成交。據成交紀錄冊顯示，買家成交期90日，並獲贈家俬。

峻源累沽12伙 套現2.6億

中信泰富馬鞍山峻源近日自開放現樓示範單位後，昨售出3伙分佈於2座的實用1185及1194方呎3房戶，成交價1916萬至2068萬元、實呎1.6萬至1.73萬元。峻源今年以來累沽約12伙、套現逾2.6億元。

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