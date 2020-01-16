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冠熹苑未補價實呎首破1.3萬

【明報專訊】十大屋苑價跌量升，但資助房屋價格卻因新一批「白居二」客入市而造好。市場消息稱，何文田冠熹苑低層19室，實用426方呎，最新獲白居二買家以約560萬元（未補地價）承接，實呎13,146元，創屋苑未補地價呎價新高，首破1.3萬元關口。

原業主2000年約89萬元（未補地價）購入單位，持貨近20年，帳面獲利471萬元或5.3倍。

康山今年開齋 2房768萬沽

此外，鰂魚涌康山花園錄今年首宗成交，單位為實用431方呎2座高層H室2房戶，以768萬元已補地價易手，屬市價水平，實呎17,819元。原業主早於2007年3月以約212.5萬元（已補地價）買入，持貨逾12年，帳面獲利約555.5萬元或2.6倍。

另外，港島亦連錄多宗大額豪宅二手成交。利嘉閣分行經理陳漢白表示，薄扶林貝沙灣今年首宗成交，為2期1座極高層A室，實用1955方呎，為3房2套連工人套間隔，附一車位，成交價7900萬元，實呎40,409元，屬市價水平。原業主於2003年10月，以1428.8萬元購入上述單位，持貨16年，帳面獲利約6471.2萬元，物業升值約4.5倍。

LEXINGTON複式5600萬沽

西環LEXINGTON HILL亦錄罕見特色戶二手成交。中原豪宅高級區域聯席董事陳楚婷稱，LEXINGTON HILL高層複式單位，實用1501方呎，4房套間隔，享海景，近日以5600萬元售出，實呎37,308元。原業主2013年4月以3863萬元買入，持貨7年，帳面獲利1737萬元或45%。

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