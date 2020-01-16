十大屋苑半月成交逼百宗 價跌量升 美孚第一城海怡交投超上月全月

明報記者 張允亭

新春前夕，社會氣氛回穩，加上二手業主願意增加議價幅度，令交投步伐加快，截至本月15日，十大屋苑半月錄得98宗成交，料全月成交勢高於上月水平。惟相比去年農曆新年前的1月錄得239宗，現時本月交投量則僅佔去年1月的四成，未算活躍。此外，十大屋苑中，映灣園及康怡花園的交投量已追平上月全月，而按月交投量升幅就以荔枝角老牌屋苑美孚新邨最為顯著，本月暫已錄得20宗，較上月全月15宗升逾三成，而屋苑本月平均實呎13,300元，按月微跌1%。

美孚3房不足800萬 低市價一成

美孚新邨新近就錄得一宗低市價成交，香港置業分行營業經理張智麟指，美孚新邨吉利徑3號低層A室，實用面積685方呎，3房間隔，以795萬元成交，實呎11,606元，成交價較市價低近一成。原業主於1988年以70.2萬元買入，持貨逾31年，帳面賺724.8萬元或逾10倍。

第一城2房再跌穿500萬

與此同時，新界上車屋苑之一的沙田第一城，本月暫錄12宗成交，成交量已超越上月全月10宗，而平均實呎16,979元，則按月微跌0.1%。屋苑新近再錄得一宗2房戶罕見跌穿500萬元大關，中原分區營業經理侯惠良指，該成交單位為41座低層E室，實用面積284方呎，屬2房間隔，以499萬元獲買家承接，實呎17,570元。原業主於2014年以316萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利183萬元或58%。

至於港島東藍籌屋苑之首太古城，本月亦已錄得14宗成交，佔上月全月八成，料全月成交量將超越上月及去年11月，為政府於去年10月放寬按保後的高位。不過，太古城同樣出現價跌量升現象，半月平均實呎1.88萬元，較上月下跌6％，日前就有2房則王以低市價易手。

太古城交投勢創放寬按保後新高

市場消息指，太古城元宮閣中層F室，實用589方呎，屬2房間隔，新近以1080萬元易手，實呎18,336元。據悉，屋苑同類型單位市價約1140萬元，即上述成交價低市價約60萬元或約5%。

至於原業主就於2009年以465萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利615萬元離場，物業升值1.3倍。