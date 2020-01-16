湯文亮：要善待落雨買柴的人

小時候家裏是在澳門開木廠，那些木一碌一碌由馬來西亞山打根運到澳門，木廠開木鎅成木板或者木方，在鎅木後出現兩種水口料，其一叫木糠，工廠有一個木糠爐，可以用來消耗那些木糠，大多數是用作煲水煮菜；至於另一種叫「柴」，由於太多，自用根本用唔晒，一定要出售。千祈唔好睇小那些柴，在年結時，如果純利不計算「柴」，不但純利大減，甚至轉盈為虧。

物撞有緣人 善待新客戶

我見到木廠「柴」的銷量非常好，有時甚至要低價向其他木廠買「柴」轉售，於是我打爛自己個錢罌請老帳房食飯，最後得到了幾個字，就是「要善待落雨買柴的人」，原來每當落雨，有人到木廠買柴，老帳房一定自己親自出馬，客人買十斤柴，老帳房一定加多一兩斤，並且話落雨濕濕，柴重秤，所以要加多一些，客人非常受落，自不然會成為長期客戶。其實，一般人會認為落雨仲要去買柴，一定是沒有柴可用，不但不會加送一兩斤，反過來會加價。各人有各人做生意手法，有人話老帳房有錢都唔識得執，其實，他替我們執了很多錢。

持續了7個月的社運終於有緩和迹象，公司亦有新客戶洽談新租，我對同事說，要善待新客戶，或者他們會比較腌臢（讀音：奄尖），但盡量達成協議，因為這個時間還願意投資，不但是對社會有責任，而且將會是一個長期客戶，亦可以說是一個鐵客。做收租佬，租金多少還是其次，最緊要是一個好租客，一個長期客戶。

不過，亦有業主認為，現在願意租樓，代表那些人是非常心急，可以要高一些租金，話我捉到鹿都唔識脫角。我只能夠話做生意各施各法，我承認做得唔好，但我見到租客能夠生存，我們又搵到食，已經覺得很滿足。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]