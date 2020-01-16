劉思明：港股高位震盪 科網教育炒風盛

本報數據庫追蹤的30個行業，大部分表現牛皮；整體有超過六成下跌，金屬及礦石、航空及相關跌、農業及水務跌約1%表現最差，其他跌幅小於0.8%。上升行業中，教育升逾4%，全線上升，跑贏一眾行業；其次軟件服務升2.5%，家品及零售升近1%，各有超過七成股份。

宇華希望教育跑輸同業

教育股中強勢領漲的宇華教育（6169）、希望教育（1765）昨天的表現不算突破，反升約1%、2%跑輸同業；相比落後新高教（2001）、楓葉教育（1317）分別大漲12%及7%。走勢上，新高教升穿去年9月延伸的小型下降軌約3.1元，後抽回調守穩該水平，中線有望上試3.5元。

科網股炒風熾熱，部分周二小回或急轉直下後再強勢向上，美團（3690）、金山軟件（3888）、微盟（2013）、中國軟件（0354）、美圖（1357）等升破周二高位；網龍（0777）也破位而上，可以留意。

網龍除了遊戲業務，教育業務亦發展迅速，去年集團的收益有一半來自教育業務。不過，由於今年上半年教育業務缺乏大規模招標訂單，導致收入倒退，加上合併在線教育平台Edmodo，導致業務虧損擴大。集團於去年9月新學年推出在線輔導服務，SaaS模式推動Edmodo的用戶流量變現，而埃及、俄羅斯及土耳其等新興市場有不少招標機會，均有利提升業務表現。

此外，目前網龍的教育收益來自中國不大（上半年不足一成），集團已開始加快內地市場推廣發展，早前與中央電化教育館就推進中小學虛擬實驗教學系統正式簽訂合作協議，該系統將首先選擇部分有條件的中小學進行試用，試用成功後將面向全國中小學服務。

網龍21元以下更值博

網龍具科網及教育兩大概念，隨着股價轉強，料可受到關注。該股周一升破19.5元阻力後加快向上，短線上望22元料有較大阻力，一旦突破，料可挑戰去年高位約24元；回調料於20元有支持，不妨待21元以下吸納，以提高值博率。

[劉思明 數據尋寶]