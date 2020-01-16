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經濟
2020年1月16日星期四
技術取勝
投資策略
新石意外下限定價 暗盤飈近倍 一手中籤率1.5% 每66人僅一人抽中
3新股昨首日掛牌 九毛九升56%成交36億
恒指續回吐 成交再破千億
人行昨淨投放4000億 保春節資金充裕
社會事件無損港地位 渣打：中資業務反增
消委會：標準自願醫保保費可差2倍 靈活計劃年保費差距15倍 籲市民慎選
10life：定期壽險保障高保費低
長實研全資持有滬「高‧尚領域」
中國服飾：Jeep商標許可不續約
彭博：摩通擬全控上投摩根
亞洲金融論壇 四成與會者對前景感悲觀
優品360港開店預算削三成 過去半年深陷反修例風波 擬轉投內地澳門
澳門料今年旅客跌3％
莎莎上季港澳同店跌35%
一馬案拖累 高盛季績倒退 白宮透露減稅 美股早段再破頂
波音MAX傳劈價50% 不論訂單多少
Tesla股價3個月倍升 市值逼千億美元
張兆聰：板塊輪動 高追要慎選
劉宇亮：倘中概股納成分股 助恒指重上33000點
梁志麟：氣氛改善 美元遇阻力
李曉佳：沒分界線的虛擬銀行
技術取勝：永達汽車料可挑戰9元
屈臣氏微信開「雲店」 專屬店員緊貼客戶
劉思明：港股高位震盪 科網教育炒風盛
周顯：李氏家族政治智慧最高
湯文亮：要善待落雨買柴的人
十大屋苑半月成交逼百宗 價跌量升 美孚第一城海怡交投超上月全月
冠熹苑未補價實呎首破1.3萬
意峰3號屋實呎2.7萬 愉景灣一手新高
去年補地價涉153億 3年新低
Mirabell創辦人擲2555萬 購星光行中層單位
英皇重建兩工廈 規劃署不反對
港資深投資者：菲律賓物業低水 租金回報高
火山瀕爆發 當地港代理：物業遠離料影響微
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技術取勝：永達汽車料可挑戰9元
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【明報專訊】越秀交通回調宜守7元（圖）
錦欣生殖12.4元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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新石意外下限定價 暗盤飈近倍 一手中籤率1.5% 每66人僅一人抽中
3新股昨首日掛牌 九毛九升56%成交36億
恒指續回吐 成交再破千億
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