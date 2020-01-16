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梁志麟：氣氛改善 美元遇阻力

【明報專訊】美伊緊張局勢暫時解決，消息大幅紓緩市場對原油供應的憂慮。展望將來，美軍基地將持續受到零星襲擊，不過伊朗要面對國內反政府聲音，當地物價急升及經濟疲弱，同時美國發動地面戰爭的意欲甚低，因此美伊難以出現全面軍事衝突。

油價短期難急升 加元難突破

這情況下，油價短期內急升的機會不大，因此估計加元難以再向上突破，料美元兌加元1.2950至1.3140整固。加拿大央行下周三公布議息結果，料當局維持觀望的政策取態，對加元的影響不大。

美國今日公布12月份零售數據，估計增長將跟隨信心指數逐步放緩，加上其他數據未見明顯上升，料支持聯儲局維持利率不變。投資氣氛正面，將限制避險貨幣美元的表現，料美匯指數於96.5至97.8上落。

歐元區明日公布12月份通脹數據，市場預期按年通脹由1%升至1.3%，雖然早前油價上升可短線支持通脹，但料遠不足以升至央行目標2%水平，難以改變寬鬆的政策取態。技術上歐元接近上升楔型支持線，料後市於1.1070至1.1240上落。

料美元兌日圓上試111水平

市場早已消化英國於月底正式通過脫歐法案，估計英鎊於1.2900至1.3210整固。受到交叉盤帶動，料美元兌瑞郎可下試0.96水平。

雖然大市氣氛改善支持澳元，但當地基本面未見改善下，估計減息預期將繼續限制澳元表現，暫時澳元於0.6840至0.6970上落，中長線將落後於其他商品貨幣。新西蘭基本面相對較佳，料支持紐元短線於0.6540至0.6700上落。

日本央行下周二公布議息結果，料繼續維持貨幣政策不變。避險需求降溫下，料美元兌日圓整固後上試111水平。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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