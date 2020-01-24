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劉宇亮：倘中概股納成分股 助恒指重上33000點

【明報專訊】在香港交易所（0388）引入同股不同權（W股），以及「第二上市」後，恒指公司在1月13日發出探討恒指應否納入W股及第二上市公司的諮詢文件，諮詢截止日期為3月13日，預計5月會有結果。暫時在港上市的W股共有3家，為小米集團（1810）、美團點評（3690）及阿里巴巴（9988）。

北水累計持倉美團逾1.5億股

內地資金自2019年10月28日起，可以透過港股通買賣小米和美團點評，當時阿里巴巴仍未回歸港股。翻查中央結算系統（CCASS）持股紀錄，截至本周初（1月13日）北水累計持倉美團超過1.5億股（貨值約169億港元），小米超過8億股（貨值約95億港元）。

以小米為例，截至1月13日獲南向資金連續27天淨買入，累計淨買入金額64.64億港元，股價累計上漲33%。投資者憧憬美團、小米等的W股最快下半年「染藍」，加上北水連綿不斷，令股價水漲船高。

有投資者憧憬，假設如由2020年1月1日起，把阿里、美團及小米納入恒指，大市會否已否已突破30,000點？根據流通市值計算，假設阿里、美團及小米預期可佔恒指10%、2%及0.6%的比重。至本周初3隻新貴分別可貢獻211點、61點及17點。如計算其餘藍籌如友邦（1299）需要降低比重， 恒指應可靠現時高出200點左右，仍然未能夠突破30,000點。

北水連綿不斷 股價水漲船高

大市踏入2020年，成交量十足今周已經連續3日過千億成交，近日港匯呈強，曾漲至2017年3月以來高位，報7.76水平，資金有繼續回流港股的趨勢，如中概股來港第二上市並可獲納入成份股開綠燈，可以預期對今年港股氣氛有正面幫助，年內要突破30,000點甚至33,000點機會甚高。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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