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波音MAX傳劈價50% 不論訂單多少

【明報專訊】波音去年出貨量及新訂單數量均跌至逾10年低位之際，航空業界人士透露，波音正為停飛的737 MAX大幅減價50%，並提供保養服務等，以爭取新客，並吸引原有客戶不要取消訂單。消息指，以往只有大額訂單才享有的大幅折扣優惠，現在小額訂單也可享有，且折扣力度超出以往慣常做法。消息指，英航母公司IAG在去年巴黎航空展就是以五折優惠，簽訂購買意向書，計劃購入200架原本總值240億美元的MAX客機。波音股價早段變化不大。

根據波音最新公布的數據，波音在2019年交付了380架飛機（當中包括軍用機），按年減少了426架，交付量是2005年以來最少。相比之下，其歐洲競爭對手空巴在2019年的交付量達到破紀錄的863架，令空巴時隔8年再次成為全球最大飛機製造商。

淨訂單量逾30年來首見負值

波音去年僅交付了127架窄體機，給空巴的690架遠遠拋離。此外，波音去年所有類型的商用飛機新訂單只有246架（未計算取消訂單及更換機型），是2003年以來最低。

若計入去年被取消的訂單，新增淨訂單數量跌至負87架，至少是30年來波音首次流失訂單比新增訂單多。反觀空巴去年淨訂單達768架。

中美的貿易爭端，也影響了中國客戶向波音訂購客機的數量。參考歷史數據，波音向中國客戶的交付數量，佔總交付量四分之一。馬來西亞航空表示，將暫停接收25架已訂購的MAX客機，原因是MAX復飛時間未明。波音本月起暫停MAX客機生產，迄今波音已因取消訂單或客戶轉換機型，失去約200架MAX訂單。

已失200架MAX訂單

雖然波音積壓的總訂單數量仍有約4500架，但若MAX客機持續停飛，航空公司及飛機租賃公司仍可能取消更多訂單。為求促銷，波音被指向航空公司大減價。航空分析師Alex Macheras稱，南美和東南亞航空公司高層透露，以往向波音訂購數以百架客機才享有的折扣，如今訂購少量客機也可享有。

不過中美簽署首階段貿易協議可望令波音成為大贏家。根據協議，中國將在未來兩年購入大量美國產品，包括飛機、汽車、汽車零件、農業機械及醫療設備等。

（綜合報道）

[國際金融]

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