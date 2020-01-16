一馬案拖累 高盛季績倒退 白宮透露減稅 美股早段再破頂

高盛表示，去年為訴訟及罰款開支額外撥備12.4億美元。《華爾街日報》稱，當中很大部分可能用於解決美國司法部對高盛與1MDB貪腐案的調查。相關儲備令高盛在2019年的每股盈利減少3.16美元，約合13%。隨着高盛在新計劃和新技術方面投入大量資金，訴訟及罰款以外的開支也有所增加。

高盛去年訴訟撥備12億美元

有別於摩通和花旗上季受龐大的消費者銀行業務提振，高盛仍要依賴傳統的華爾街業務。這些業務的收費正在受壓，限制了收入增長。高盛正試圖令業務多元化，例如發行信用卡，並建立零售經紀及商業銀行部門。但新業務至今仍然虧損。高盛已在消費者業務方面投入超過13億美元，拖累了公司利潤。

美銀上季收入盈利齊跌

此外，以資產計算美國第二大銀行美銀，上季無論收入及盈利均出現倒退。第四季收入按年跌1.5%至223.5億美元，盈利按年跌4%至69.9億美元，折合每股盈利74美仙，但仍高於分析師預期。擁有龐大零售銀行業務的美銀，在2015至18年的加息周期特別受惠，因為可向借款人收取更多利息。但聯儲局近期已減息3次，促使美銀調整業務。與摩通等大行一樣 ，較低的利率吸引了更多借貸。不過美銀上季的淨利息收入按年跌2.9%，淨息差為2.35厘，低於第三季的2.41厘。美銀早段股價跌近2%。

ETF受捧 貝萊德一季淨流入萬億

高盛首席經濟師哈哲思（Jan Hatzius）稱，目前聯邦基金利率處於低位，傳統的減息空間只有1.5厘左右，不足以應對潛在的經濟衰退。他預期若美國經濟在未來數年內再陷衰退，聯儲局會先利用前瞻指引、量寬（QE）等刺激工具，但最終也要出動負利率。雖然聯儲局也憂慮負利率會扭曲金融市場，但哈哲思預期官員立場可望逐步改變。不過他估計今年美國經濟將增長2%以上。

另外，交易所買賣基金（ETF）繼續吸引大量投資，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）第四季吸引了1288億美元（約1.004萬億港元）淨資金，資產規模首次突破7萬億美元。貝萊德上季利潤增長40%至13億美元，每股盈利8.29美元勝分析師預期。貝萊德在2019年底管理的資產達7.43萬億美元，按年增長24%。貝萊德早段股價升逾2%。

（綜合報道）

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