經濟
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莎莎上季港澳同店跌35%

【明報專訊】莎莎（0178）公布截至去年12月底止第三財季銷售數據，港澳市場營業額按年跌35.2%至11.9億元，同店銷售錄得34.7%的跌幅。集團透露未來18個月擬關閉20%至25%香港門店，其中第三季度已關閉6間分店，並指去年12月的銷售略有好轉，但仍下跌逾四成。

內地客交易量跌72%

集團每宗交易平均金額及交易宗數分別下跌7.5%及32.2%，至331元及340萬宗。零售及批發業務方面，第三季營業額按年跌27.3%至15.84億元，首3季計就跌19.7%，達50.78億元。

集團指內地訪港旅客人數跌勢加劇，11月跌逾五成，拖累第三季度內地客交易宗數急跌71.7%，本地客亦跌9.5%，令第三季香港銷售額按年跌47.5%。不過本地客滯後消費，去年12月錄得正增長，內地訪客則無重大改善，令該月銷售表現輕微好轉，按年跌幅減至45.8%。

莎莎指香港嚴峻經營環境未見改善，將繼續推行各項措施減省整體成本，維持競爭力和恢復盈利能力。由於租金成本是最大營運開支之一，集團已縮減香港的店舖網絡，暫定未來18個月內關閉20%至25%店舖，以影響較大的遊客區為主，第三季已關閉6間分店，香港分店數量期內淨減少3間至115間。集團亦會持續審視市場情況，積極與業主傾談租金，以盡快恢復店舖盈利貢獻為首要目標。莎莎昨收市報1.73元，無升跌。

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