優品360港開店預算削三成 過去半年深陷反修例風波 擬轉投內地澳門

明報記者 蕭嘉聰

集團昨收市報2.45元，升0.41%，不過自去年5月的高位起計，股價已累跌逾四成。

原用作港開店金額 撥3000萬對外投資

在2019年初上市的優品360指出，為抗衡香港低迷的零售市場及本地經濟不明朗因素的風險，管理層認為加快對外投資步伐，可擴大集團的市場覆蓋層面以及顧客網絡，並成為新增長動力的催化劑。集團原先集資淨額中有66.5%或1.42億元用作在港開設新零售店舖，至昨日已動用5070萬元並餘下9140萬元，當中3000萬元或32.8%現改為對外投資用途（見表），即未來只有6140萬元用作在港開店。

而根據優品360的招股書，集團預計在2022年3月底前在港開設72間分店，當中本年度、2021年及2022年3月底的財年分別新增28間、28間及14間店舖，相信現時數量或同樣減少三分之一。

過去半年75間分店被破壞逾180次

值得注意的是，香港去年中掀起反修例示威，期間出現北角「白衣人」襲擊他人等事件，林子峰被指與「福建幫」有關，雖然他多次接受傳媒訪問，強調「從未做過對不起香港人的事」，亦不明白為何香港會變成戰場，認為政府應該成立獨立調查委員會，但多間分店繼續遭破壞。截至11月底，102間優品360分店中有75間在過去6個月被破壞，合共超過180次。

優品360去年初上市已提及有意在澳門發展業務，6月在澳門成立全資附屬公司後，11月公布中期業績時，更提到有意「北上」發展零售業務。集團隨即加快發展海外業務，包括在12月中開設位於澳門的首間零售店舖，據澳門傳媒報道，集團行政總裁許志群透露，未來3年有意在澳門開設15至20間分店。

另外，去年12月底亦在中國內地成立外商獨資企業，預計首間分店將於下個財年開業。