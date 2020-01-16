中國服飾：Jeep商標許可不續約

集團指出，由於2020財年商標許可協議仍然有效，預期將不會對本財年收入產生重大影響。但考慮到截至2019年6月底的中期，經營 Jeep品牌的零售網點數目約佔集團零售網點數目的六成，許可協議到期預計將對集團2021財年及後續年度的收入產生不利影響。

預計影響2021財年起收入

集團表示，目前尚無法量化許可協議到期的財務影響，因為公司將與包括百貨商店，購物中心和第三方零售商在內的零售網絡合作伙伴討論，以在許可協議屆滿後將目前經營 Jeep品牌零售網點轉化為經營集團自有品牌，例如MCS、Marina Yachting、London Fog和Zoo York零售網點。

集團又稱，未來將致力於發展自有品牌的零售業務和許可業務，並着重擴大電子商務業務。集團的策略推進工作仍然取得積極進展，營運及財政狀况仍然保持穩健。

翻查公司截至9月底的中期年報，顯示收益中高達88.4%是來自授權品牌，僅11.6%收益來自有品牌；集團截至6月底的零售點總數859個，當中515個為Jeep品牌。