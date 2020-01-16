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消委會：標準自願醫保保費可差2倍 靈活計劃年保費差距15倍 籲市民慎選

【明報專訊】政府自去年4月推出自願醫保計劃，以減輕公營醫療服務負擔。消委會在最新的《選擇》月刊中，比較市面上29個本地自願醫保的標準計劃及28個靈活計劃，發現不同計劃所收取的保費差距甚大，當中標準計劃保費差距高逾2倍，靈活計劃更明顯，以40歲男性為例，年保費由2901元至47,682元不等，相差逾15倍；除保費外，保障限額亦有明顯差距。消委會提醒市民要慎選，保險業界認為，自由市場經濟原則下，各公司提供的產品定價及保障範圍，自然各有不同。

靈活計劃僅6個不設每年及終身限額

消委會發現，自願醫保中，各保險公司在標準計劃的保障範圍及保額基本上沒有大分別，但現時市面上28個靈活計劃，6個不設每年及終身保障限額（見表1），有4個計劃同時設有每年及終身保障限額，其餘18個計劃只設每年保障限額。同時，不同計劃在各保障項目上的保額差異頗大，當中有6個計劃為「基本保障」項目提供接近全數賠償；非手術癌症治療除4個計劃可獲全數賠償外，其餘24個計劃均設賠償上限，普遍由8萬元至70萬元，有1家提供達200萬元保額。

另外，住院前後及日間手術前後所涉及的門診保障方面，只有3個計劃可全數賠償，其餘均設有保障限額，由跟標準計劃相同的3000元至3萬元不等；入院或日間手術前的門診保障，25個計劃只按標準計劃的規定保障1次；至於出院或日間手術後，只有4個計劃保障90日內的所有門診費用。

消委會建議，市民應視乎需要及負擔能力選擇計劃（見表2），並評估現有醫療保障是否足夠，小心比較原有保單及現有計劃的各項保障範圍、保障額及保費。投保人在考慮轉保或續保時，或需重新核保或披露最新健康狀况，同時提醒在完成轉移前不宜終止原有保單。

保險業聯會：業界仍在揣摩保費定價

香港保險業聯會傳訊及會務總經理劉佩玲認為，在自由市場經濟原則下，保險公司為保持競爭力會控制成本和收費，加上自願醫保計劃推出至今不足一年，認為保險公司都在揣摩保費定價，相信會按市場反應再作調整。她指出，靈活計劃提供更高保障額及更闊保障範圍，保障限額上自然會出現差距。

由今個課稅年度起，納稅人可就醫保下認可產品保費申請最多8000元稅務扣減，但她強調，醫保向來「實報實銷」，消費者不宜純為保費或可扣稅而購買或轉移保單，並需留意保險公司提供的後續服務，例如索償程序及住院預算等。

明報記者 溫藹紅

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