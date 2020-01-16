社會事件無損港地位 渣打：中資業務反增

該行一直替不同企業進行財資操作，包括因應企業的業務需求，進行外匯對冲。陳銘僑表示，去年來自本地企業的業務量減少，但來自中資客戶的業務量佔比提升，因而有所抵消。他指出，中資企業仍傾向以香港作為財資中心的首選地，因為香港有法治及高效的監管制，亦有低稅制及擁有國際視野的人才，去年的社會事件未有影響香港在這方面的優勢。

因此，他指整體而言，去年香港沒有大量走資，即使有存款流失，亦多數來自個人客戶，站在企業的角度，業務變化不大，因此沒必要調動頭寸。反而，中美貿易戰對企業的影響，大於本港社會事件，因為不少企業因貿戰而持觀望態度，不敢貿然進行投資或擴充，以致對財資業務的需求減少。

社會事件未解決 港匯續強勢

他預料，本地社會事件一日未解決，港息都會較美息高20至80點子，港匯因而處於較強位置，料全年在7.79至7.83之間徘徊。美息方面，由於今年是美國大選年，估計聯儲局會按兵不動，低息環境持續，有助資金流向東南亞新興市場。