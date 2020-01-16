恒指續回吐 成交再破千億

恒生：風險胃納高 可考慮中國股票

阿里巴巴（9988）被股東Altaba減持，曾跌逾2%，收報220.8元，跌1.25%；騰訊（0700）繼續回吐，收報398.8元，跌0.4%，失守400元。

不過其他科網股仍獲追捧，美團點評（3690）升1.6%，收市報114.1元，小米集團（1810）升5%，收報12.26元；中小型科網股升勢更強，微盟（2013）及金山軟件（3888）更升逾一成，分別收報4.63元及24.1元，升12.9%及11.1%。

恒生投資管理投資總監薛永輝則認為，市場風險胃納回升，料資金續流入股市，若風險胃納較高，可考慮估值吸引的中國股票；風險接受程度處於中至高水平的，可考慮收息股如公用股、房託基金及金融股，因適合現今低息環境。他提醒投資者，美伊關係緊張、美國大選、貿易談判持續等地緣政治風險仍會持續。

花旗料港股今年復蘇

至於板塊表現，薛永輝表示看好非必需消費品、保健、物管及消費者導向金融股。

花旗私銀亞洲投資策略師張敏華認為，港股估值較全球主要股市便宜，認為今年是復蘇的一年。她解釋，去年本港經濟錄得負增長，但政府推出多項利民紓困措施，佔GDP約1.2%，故認為香港經濟有望回升，預期本港消費已經見底，零售業可望回穩，加上受惠於低息環境及股票市場復蘇，預測今年本港經濟增長0.7%。