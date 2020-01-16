3新股昨首日掛牌 九毛九升56%成交36億

每手帳面賺3720元

昨日九毛九共計錄得35.5億元成交，成交較小米（1810）、中國平安（2318）更高，排在港股第三位；以其集資額約22億元計，換手率已超過一倍。

其他兩新股表現則較尋常，新加坡建築股CTR（1416）跌29%，報0.255元。市場對炒賣建築股熱情顯著下降，不過1月仍有CTR、光榮控股（9998）兩隻星洲建築股來港上市，惟股價表現均疲軟。光榮控股至今較招股價累跌4.6%，昨日報0.62元。

Hygieia宣布擱置上市

內地廢物處理商北控城市資源（3718）開市平招股價，上午低見0.61元，最多跌11.6%。全日無升跌。

原定昨日一同上市的Hygieia前日公布指上市時間表延期，昨日則再指，因監管當局針對上市規則第18項應用指引下規定作出查詢，須回覆監管查詢，因此擱置上市計劃。翻查資料，該項應用指引涉及新股股份分配事宜，亦涉及對公司配售披露等的要求。公司昨日已對網上白表進行退款。黃表、白表退款可於周五（17日）領取退款支票。