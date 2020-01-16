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新石意外下限定價 暗盤飈近倍 一手中籤率1.5% 每66人僅一人抽中

【明報專訊】熱門新股新石文化（1740）今日將與其他6隻新股一同上市，惟縱使獲逾10萬人認購、一手中籤率僅得1.5%，新石最終卻以招股價下限0.5元定價，與上限價比較，相當於集資額減少6000萬元。據消息指，新石下限定價是因為機構投資者大多以下限價格「入飛」，不過亦有分析認為，新石亦可能有意留出「水位」，以利好掛牌首日錄得更大升幅。

傳機構投資者多下限價入飛

新石昨日在各家券商暗盤都有亮眼表現，其中於耀才暗盤股價報0.92元，升84%，於中資券商富途暗盤則更為火熱，收報0.96元，升逾九成，交易期間最高更見1.7元，升幅達2.4倍。以富途收盤價計算，每手5000股帳面賺2300元。

頂頭槌獲9手帳面賺兩萬

新石公開招股錄得1211倍超額認購，認購一手的散戶每66人才有一人抽中，散戶要申購200手才可穩中1手。此外亦有約700名大戶認購「頂頭槌飛」，即2500手，最終有約500人獲派9手，其餘獲8手；以獲派9手計算，不計孖展息及手續費，帳面可賺約2萬元。

有消息指，新石下限定價主要是因為機構投資者較為審慎，主要以下限價「入飛」所致；惟宏高證券投資經理梁杰文認為，亦可能是公司不願見到股價「潛水」，故以下限定價。他解釋，管理層與承銷商均會參與定價，雖然削減定價會造成承銷商佣金同步縮水，但首日掛牌股價做好亦對其客戶有利。

散戶雖熱捧 對定價影響微

一般而言，新股招股時會定下招股價範圍，定價權集中在國際配售部分，機構投資者可在招股價範圍內的任意價位提出認購，最終帳簿管理人會根據收到的所有認購訂單進行定價，並分派股份予認購符合定價的投資者；簡單而言，如果絕大部分投資者以中下限價入飛，則股份絕不可能以上限定價。至於散戶除「炒熱氣氛」功能外，基本上在定價過程中並無太大影響。

同日掛牌的其他6隻新股中，認購反應亦算熱烈的營銷股艾德韋宣（9919）昨日暗盤不升反跌，於耀才收報1.81元，跌10.4%，成暗盤跌幅最大新股。艾德韋宣公開發售錄得112倍超購，凍資52.7億元，一手中籤率亦只有20%，最終偏上限定價每股2.02元。以昨日表現計，每手2000股，每手帳面蝕420元。

艾德韋宣暗盤跌10%

另一損手新股則是小型內房滙景控股（9968），公開發售未足額，下限定價1.93元，昨日暗盤跌3.6%，報1.86元。

化工股三和精化（0301）暗盤跌1.54%，報1.28元。造紙及印刷製品生產商雋思集團（1412）升5.9%，報1.25元。民辦教育股上海建橋教育（1525）升8.4%，報6.56元。今日亦將有3隻新股公布認購結果，包括具新經濟概念的在線旅遊平台驢跡科技（1745）。

明報記者 馬迪帆

相關字詞﹕擱置上市 掛牌 新股 集資額 機構投資者 配售 招股價 超購王 新石文化

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