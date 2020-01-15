中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市

在中美利好消息下，方偉昌認為上半年內地經濟會持穩，內地企業盈利前景亦相對穩定，經濟有增長空間。本月6日，中國人民銀行下調金融機構存款準備金率（RRR）0.5個百分點，釋出約8000億元人民幣。方指現時的存款準備金率較高，未來仍可降2至3個百分點，但實際降準情況要視乎人民幣、美元匯率走勢、經濟情冲而定，現時難以預測何時再降準。

而是次降準，方偉昌指主要是由於季節因素，因即將踏入農曆新年，故釋出資金穩定經濟。「事實上，內地許多中小企頭串較緊，銀行又未必願意借貸。因此降準具有紓緩作用，相信效果與之前幾次差不多。」

方偉昌主要管理「霸菱香港中國基金」及「霸菱中國精選基金」，去年下半年基金增持一些科技股，但近期相關板塊已上升不少，故選股時會更為審慎。他長線看好新經濟股，如消費、科技，更特別鍾情醫藥股。「中國經濟正由製造及基建行業，轉型至消費服務業，內地人收入上升，對服務業要求亦相對提升。惟可提供優良服務的公司不足。在供過於求的情冲下，板塊必然有上升動力！」另外，近年上市企業以新經濟股為主，於去年就有幾隻未有盈利的生物科技股，如歌禮製藥（1672）、康希諾生物（6185）及君實生物（1877）等來港上市，選擇大增。加上內地醫藥、科技及消費數據亦易於理解、容易接觸，可利用過往經驗研究。他又會留意一些與服務提供的企業，如部分物管公司推出智能手機應用程式，有助提升住戶使用體驗，都有利盈利前景。其所管理的基金之中，有22.6%投資於非必需消費品，15.8%投資於資訊科技 ，14.3%投資於通訊服務行業。

5G難覆蓋全國 睇淡電訊股

未來，他看淡傳統銀行股、電訊及原材料板塊。以內地傳統銀行股為例，行業與經濟轉型背道而馳，而且股份在香港市場成交不高。當中，唯獨看好招商銀行（3968），因公司積極拓展消費金融服務，其所推出的手機App「招商銀行」與「掌上生活」受用戶歡迎，用戶人數超過1.48億。

電訊股方面，5G正是全球大勢所趨，但中國城市結構與外地卻存在差異。內地電訊業競爭激烈，加上國內監管嚴格都構成不利因素。在過去幾年，3G、4G所投入資金龐大，如需在全國鋪設數據線，但一些二、三線城市居民，卻沒有能力負擔大額上網月費；國策又規限月費最高金額，種種因素都驅使他看淡行業前景。

恒指近日直逼30,000點，何時才是入市的好時機呢？方偉昌指，「現時，恒指市盈率僅為11.29倍，並不算很貴。但以過去經驗反映，恒指通常在第二、三季時會較弱，投資者可於此段時間趁低吸納。」不過，公司主要以企業盈利前景為主要考慮因素，方指，他們旗下基金所持有公司，在過去一年上升一至兩成，相信未來仍有上升動力。

他亦看好A股前景，因A股納入MSCI指數後，外國投資者增多，促使相關公司質素上升。企業管治及透過度亦相應提高。加上去年在中美貿易震盪下，A股仍大幅跑贏恒指，增加了投資者信心。儘管如此，但2020年仍是多事之秋，市場波動料大。他建議，投資者謹記要靈活轉身，多留意市場消息。去年大市吸收了大量負面消息，過去上升較多之股份，有機會大跌。

黃清瑤 明報記者

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