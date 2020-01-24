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大昌行大廈申重建148萬呎商廈

【明報專訊】活化工廈重啟後，工廈業主積極參與，再有業主提出放寬密度進行重建申請。由大昌行持有的九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈，向城規會申請放寬地積比率兩成，擬重建為2幢32層高（包括2層零售平台）商廈，涉及147.75萬方呎。

地積比增兩成至14.4倍

資料顯示，大昌行集團大廈佔地約10.26萬方呎，現為一幢工廈並附設多層停車場，現劃為「其他指定用途」的商貿用途，申請將地積比率由12倍，放寬兩成至14.4倍，擬建2幢32層高商廈，以作辦公室、商店、服務行業和食肆用途，另設3層地下停車場，總商用樓面多達約147.75萬方呎。申請人指，擬議重建符合規劃意向，並加快九龍灣商貿區的轉型；另重建將現有跨越啟祥道的從天橋連接至項目1樓，將來亦有機會透過行人天橋跨越臨興街。

財團3771萬購高山道一籃子物業

此外，土地註冊處資料顯示，土瓜灣高山道26號2至5樓共4個住宅單位、以及新柳街2B號3樓單位，於上月中旬獲財團收購，收購價介乎735萬至808.5萬元，共涉3771萬元，收購公司為新朗發展（實業）有限公司收購，公司董事為林小棠、林源森及顏煜奇。

據悉，上述物業毗鄰為寶聲集團旗下擬於今年推售的高山道18號項目，寶聲於2011年曾作出收購，惟收購進度並不理想，並於翌年取消有關交易。

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