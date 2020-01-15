鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營

黃續稱，隨着社會事件緩和，市道有望陸續復蘇，加上農曆新年將至，將會帶動更多市民外出消費及用膳，相信租客信心會逐漸增加，料加快租舖步伐。

軒尼詩道舖3200萬連約易手

另市場消息指，灣仔軒尼詩道78至84號A偉倫大廈地舖，最新以3200萬元連租約易手，以面積550方呎計，呎價逾5.8萬元，目前商舖由連鎖冲印店快圖美租用，月租9.3萬元，租期至2021年11月底，新買家可享租金回報3.5厘。

原業主早於1991年以560萬元購入，於去年反修例風波前以5300萬元放售，現減價2100萬元或40%易手，而原業主則持貨29年，帳面仍大幅獲利2640萬元或4.7倍。

第一集團逾億入市宏基資本大廈

此外，市場消息指，觀塘宏基資本大廈中高層全層以逾1.29億元易手，以全層面積12,195方呎計，呎價約1.06萬元，較市價每方呎1.3萬元低約20%，新買家為第一集團。

原業主於2014年1月以逾1億元購入，於去年初低調地放售，當時叫價2億元，至去年8月份市况轉差，主動減價至1.82億元，放售近一年，累減7073.3萬元或35%易手，原業主持貨6年，帳面獲利2830.7萬元，物業升值28%。