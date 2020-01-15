經濟

香港地產

下一篇 上一篇

鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營

【明報專訊】零售市况淡靜，連帶商舖租金亦下挫或凍租。著名順德菜、位於旺角彌敦道749號一樓及二樓的鳳城酒家，自去年12月租約滿後，業主隨即放租。中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，該舖新近已獲鳳城酒家舊伙計承租，月租25萬元，與舊租金月租約25萬元相若，以商舖面積8110方呎計，呎租31元。

黃續稱，隨着社會事件緩和，市道有望陸續復蘇，加上農曆新年將至，將會帶動更多市民外出消費及用膳，相信租客信心會逐漸增加，料加快租舖步伐。

軒尼詩道舖3200萬連約易手

另市場消息指，灣仔軒尼詩道78至84號A偉倫大廈地舖，最新以3200萬元連租約易手，以面積550方呎計，呎價逾5.8萬元，目前商舖由連鎖冲印店快圖美租用，月租9.3萬元，租期至2021年11月底，新買家可享租金回報3.5厘。

原業主早於1991年以560萬元購入，於去年反修例風波前以5300萬元放售，現減價2100萬元或40%易手，而原業主則持貨29年，帳面仍大幅獲利2640萬元或4.7倍。

第一集團逾億入市宏基資本大廈

此外，市場消息指，觀塘宏基資本大廈中高層全層以逾1.29億元易手，以全層面積12,195方呎計，呎價約1.06萬元，較市價每方呎1.3萬元低約20%，新買家為第一集團。

原業主於2014年1月以逾1億元購入，於去年初低調地放售，當時叫價2億元，至去年8月份市况轉差，主動減價至1.82億元，放售近一年，累減7073.3萬元或35%易手，原業主持貨6年，帳面獲利2830.7萬元，物業升值28%。

上 / 下一篇新聞

九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
Altaba：未來數天沽清阿里
Altaba：未來數天沽清阿里
證監准瑞銀重投保薦人業務
證監准瑞銀重投保薦人業務
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
尚乘：5G推動虛銀數據分析
尚乘：5G推動虛銀數據分析
路透：內地或支持外資虛銀獨資
路透：內地或支持外資虛銀獨資
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
10life：自願醫保存拒賠漏洞
10life：自願醫保存拒賠漏洞
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
技術取勝：康哲或突破50天線
技術取勝：康哲或突破50天線
美心感謝員工 每人派2000元
美心感謝員工 每人派2000元
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
周顯：進新巿場 自然要交學費
周顯：進新巿場 自然要交學費
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
SEA TO SKY最快新春後推售
SEA TO SKY最快新春後推售
OP Mall成長實首個5G商場
OP Mall成長實首個5G商場
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市