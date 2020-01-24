經濟

香港地產

下一篇 上一篇

SEA TO SKY最快新春後推售

【明報專訊】繼新地（0016）推出今年頭炮Wetland Seasons Park後，長實（1113）亦計劃推出將軍澳日出康城第8期項目SEA TO SKY，作為集團今年頭炮新盤。長實執行董事趙國雄出席旗下商場活動時表示，旗下提供1422伙的SEA TO SKY，目前正待批預售樓花同意書，預料短期內可獲批，並將於新春後推出；至於中半山波老道21號豪宅項目，則預計於今年首季尾或次季初推出。

涉1422伙 料成長實今年頭炮

對於今年樓市展望，趙國雄指，隨着中美貿易戰進展良好、英國脫歐亦已塵埃落定，兩大因素逐漸明朗下，相信經濟會相對去年好，如今未見有令樓市大跌的因素，預料今年本港樓市將會平穩發展，上下波幅維持約5%。

至於現時一手市場反應兩極化，個別新盤反應理想，同時亦有樓盤銷情慢熱，趙國雄認為，目前一手買家中幾近全部購入物業後均作自住，而新盤銷情亦視乎項目位置、配套及開價等多個因素，難以一概而論。趙國雄亦表示，市場目前有充足樓盤供市民選擇，加上政府放寬按保的新措施，均能幫助市民較以往容易上車置業，而新盤反應理想，亦反映市民對本港經濟前景有信心。他亦補充指，集團資金充裕，物色到理想項目便會出手。

與此同時，同系與市建局合作的深水埗愛海頌，昨日上載涉及98伙的6號價單及新銷售安排。據價單顯示，項目提供最高23%直減折扣，折實價由754.3萬至1547.7萬元，實用面積由477方呎至723方呎。

愛海頌加推98伙 周六賣178伙

新一批入場單位為1座8樓C室，實用面積477方呎，2房間隔，折實價754.3萬元，折實實呎15,813元。項目本周六（1月18日）起，以價單和先到先得形式推售123伙，及以招標方式出售55伙，合共178伙。

此外，恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND，自周一起收票，市場消息指，項目過去兩日累收約100票，按首張價單涉30伙計，超額認購逾2倍。

RICHMOND兩日收百票超額2倍

另外，土地註冊處顯示，新地馬鞍山雲海別墅5號屋，由買家關月茵以6119萬元購入，實用面積2727方呎，實呎約2.2萬元。買家姓名與法藏寺董事局主席關月茵同名，料為同一人。

上 / 下一篇新聞

九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
Altaba：未來數天沽清阿里
Altaba：未來數天沽清阿里
證監准瑞銀重投保薦人業務
證監准瑞銀重投保薦人業務
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
尚乘：5G推動虛銀數據分析
尚乘：5G推動虛銀數據分析
路透：內地或支持外資虛銀獨資
路透：內地或支持外資虛銀獨資
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
10life：自願醫保存拒賠漏洞
10life：自願醫保存拒賠漏洞
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
技術取勝：康哲或突破50天線
技術取勝：康哲或突破50天線
美心感謝員工 每人派2000元
美心感謝員工 每人派2000元
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
周顯：進新巿場 自然要交學費
周顯：進新巿場 自然要交學費
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
OP Mall成長實首個5G商場
OP Mall成長實首個5G商場
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市