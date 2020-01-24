SEA TO SKY最快新春後推售

涉1422伙 料成長實今年頭炮

對於今年樓市展望，趙國雄指，隨着中美貿易戰進展良好、英國脫歐亦已塵埃落定，兩大因素逐漸明朗下，相信經濟會相對去年好，如今未見有令樓市大跌的因素，預料今年本港樓市將會平穩發展，上下波幅維持約5%。

至於現時一手市場反應兩極化，個別新盤反應理想，同時亦有樓盤銷情慢熱，趙國雄認為，目前一手買家中幾近全部購入物業後均作自住，而新盤銷情亦視乎項目位置、配套及開價等多個因素，難以一概而論。趙國雄亦表示，市場目前有充足樓盤供市民選擇，加上政府放寬按保的新措施，均能幫助市民較以往容易上車置業，而新盤反應理想，亦反映市民對本港經濟前景有信心。他亦補充指，集團資金充裕，物色到理想項目便會出手。

與此同時，同系與市建局合作的深水埗愛海頌，昨日上載涉及98伙的6號價單及新銷售安排。據價單顯示，項目提供最高23%直減折扣，折實價由754.3萬至1547.7萬元，實用面積由477方呎至723方呎。

愛海頌加推98伙 周六賣178伙

新一批入場單位為1座8樓C室，實用面積477方呎，2房間隔，折實價754.3萬元，折實實呎15,813元。項目本周六（1月18日）起，以價單和先到先得形式推售123伙，及以招標方式出售55伙，合共178伙。

此外，恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND，自周一起收票，市場消息指，項目過去兩日累收約100票，按首張價單涉30伙計，超額認購逾2倍。

RICHMOND兩日收百票超額2倍

另外，土地註冊處顯示，新地馬鞍山雲海別墅5號屋，由買家關月茵以6119萬元購入，實用面積2727方呎，實呎約2.2萬元。買家姓名與法藏寺董事局主席關月茵同名，料為同一人。