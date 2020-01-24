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君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城

【明報專訊】雖然二手交投回升，不過市場上卻連錄二手蝕讓成交，其中亞皆老街君柏上月底出現首宗二手買賣，一個4房單位以2900萬元易手，原業主持貨3年多帳面勁蝕767萬元。此外，屯門瓏門有3房額印貨以990萬元易手，原業主持貨2年，連使費計實蝕80萬元或9%。

明報記者 林尚民

上述君柏單位為1座低層B室，實用面積1687方呎，早前以3500萬元放售，土地註冊處顯示，單位最終以2900萬元售出，實呎17,190元，比叫價低600萬元或17%。

若參考本月成交單位，沙田第一城最新售出的2房戶，成交實呎一般介乎1.7萬至1.8萬元，換言之作為九龍新晉豪宅的君柏，4房單位成交呎價比樓齡30多年的新界「上車樂園」沙田第一城2房戶還要廉宜。

業主3年前曾採12年特長成交期

翻查土地註冊處及成交紀錄冊資料，該單位原業主於2016年10月以3483.9萬元購入，並採用成交期長達12年的「Z138先住後付」付款計劃。

不過，該買家於2017年4月改用建期付款，成交價調整至3667.3萬元，若以今次成交價2900萬元計，原業主持貨3年多，帳面蝕約767.3萬元或逾20%。不過，由於當年買家可享發展商送出的現金回贈，故未知實際蝕讓金額。

此外，位於西鐵屯門站上蓋的瓏門，今年首宗買賣即要蝕使費，中原分行市務經理李燕群表示，瓏門3座高層C室，實用面積596方呎，屬於3房間隔單位。

瓏門額印貨990萬沽 2年實蝕9%

原業主因心儀九龍塘名校，故搬遷至九龍塘，去年9月叫價1150萬元放盤，其後減價160萬元或14%，新近以990萬元市價成交，實呎16,611元。原業主2018年1月以918萬元購入，持貨僅2年，帳面雖獲利72萬元或8%，惟因持貨不足3年，須付10%額外印花稅涉及99萬元，連同稅項及其他雜費，料實際需蝕80萬元或9%。

至於過去數年新盤供應不絕的大埔白石角，再錄二手蝕讓個案。土地註冊處顯示，海鑽‧天賦海灣3座中層A室，實用面積2284方呎，最新以4200萬元售出，實呎19,231元。

海鑽業主持貨6年實蝕7%

原業主2013年以4306萬元購入，持貨6年多，帳面蝕約106萬元，若連同釐印等使費，料實蝕約331萬元或7%。

另奧運站一號銀海7座低層A室，實用963方呎，以2000萬元易手，實呎20,768元，原業主2017年8月以2090萬元購入，持貨2年多，帳面蝕約90萬元，連額印稅等實蝕約390萬元，蝕幅約18%。

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