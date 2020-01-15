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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武

【明報專訊】在很久以前，有老友知道我做物業投資生意，之後對人說我很蠢，買樓收租，付出大而回報小，不是做大事的人做的生意，只有那些女人，儲了一些家用或者老公過身，承受了一些家產，唔識做其他生意，才會買樓收租，既然有錢買樓，不如開財務公司，借錢畀人買樓，回報高風險低，就算債仔唔還錢，最多沒收了那件抵押品，這才是做生意之道。我話做財務公司生意，要有相當天分，我沒有做生意的天分，只能做物業投資，或者直接話買樓收租。

隔了一段時間，老友奇怪我點解還未轉做財務公司，有不少做正行生意的人已經轉做財務公司，經濟環境好，不少買樓的人未能申請到全數銀行貸款，便會向財仔借二按，雖然那些二按並沒有登記，但一按大多數按在銀行，而且按揭成數很低，當債仔冇錢還才立刻去登記，名副其實是有抵押私人貸款，基本上沒有風險，老友不明白點解我唔做。

我話財仔不易為，首先要講財力，如果財力不足，只能博做一些風險比較高的貸款，出事的機會亦比較大，其次是實力不足，借錢畀人很容易，要收回就很困難，往往要用一些「武力」才可以收回貸款。所以，我唔敢考慮做財務公司的生意。

市道不佳 買優質單位

最近，有開財務公司的老友搵我，開口就話有筍盤益我，原來是一個低銀行估價20%的銀主盤，不過，銀行擁有的是高層，老友的筍盤是低層，我話有難度，因為我已經買了住宅單位很久，再買就要付15%從價印花稅，老友話冇辦法，唯有益其他老友。

其實，這是我不做財務公司生意的原因，如果我要買樓，一定買合自己心意的單位，但做財務公司，即使可以用低價沒收債仔單位，但好大機會不是優質單位，而且在時勢不佳的時候才會有大量銀主盤出現，換句話說，即是在時勢不佳的時候強迫自己買樓，仲要買一些不是優質的單位，絕對不是一般投資者做法。投資者會趁市道不佳買一些優質單位，否則，就寧願唔買，財仔要在市道不景時放售他們的銀主盤是有一定難度，所以，開財務公司的人現在才知道財仔的確不易為。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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