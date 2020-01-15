周顯：進新巿場 自然要交學費

香港市場發展比歐洲快，固然沒有錯，但是香港市場太小，而長和系又太大，這格局無法改變。李嘉誠投資在香港的資金，差不多已到了極限，如果要再投入更多資金去搶奪市場，那就要和新鴻基地產（0016）或恒基地產（0012）搶市場，這都不大對他的胃口，反而是在歐洲，利潤雖沒香港那麼高，但市場卻大得太多了。

長和走的是fast product，貨如輪轉，就算是做地產，也是用上同樣的概念，或者是投資回報穩定的基建，這是在任何時間，放諸四海，也能行得通的經營概念。新鴻基走的，本來是brand building，但在這方面，當然和英資的太古和置地，有所距離。

長和闖歐洲 如當年信和來港

它的經營模式，在香港是如魚得水，但只限於這個特殊環境，離開了香港，我懷疑其模式還能不能有效應用？所以李嘉誠永遠是最勁的。至於恒基，專門收舊樓重建，那又是另外一套模式，需要的是另外一套基建。

總之，跑出去，是長和系的基本策略之一，這並不關於它是不是看錯了歐洲經濟，皆因在大戰略之下，你要入場玩新市場，多少要付點學費。這好比當年信和置業（0083）從新加坡來香港，因為沒有土地儲備，專門高價拍地買地，也交了很多學費。

[周顯 投資二三事]