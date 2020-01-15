劉思明：科網股回吐 礦石股接力

恒指昨高開194點，見全日高位29,149點後向下，尾市最多跌164點，收報28,885點，跌69點或0.24%；國指跌0.36%。大市成交1192億元，高於60天平均近五成，成交暢旺。

據《明報》港股數據庫，升跌比率55比45，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔近半成；陽燭對陰燭為35比65，大市好壞參半，買盤動力稍強，但普遍面對沽壓，與恒指一樣呈陰燭收市。

科網股即市高位回吐不少

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，金屬及礦石升1.83%表現最強，其次博彩及消閒、環保及新能源、電訊、中資電力升約1%，當中金屬礦石、電訊各有約八成或以上股份上升，升勢較全面。整體有三成下跌，軟件服務跌1.27%已經是最差，其次科技器材跌0.67%。

科網股跌幅溫和，但即市計，從高位回吐不少，軟件服務、科技器材的股份昨天收市相對最高位平均回落超過3%，舜宇（2382）、瑞聲（2018）收市較高位跌約半成，騰訊（0700）、美團（3690）由高位回落3%。阿里巴巴（9988）相對硬淨，較高位跌少於2%。長飛（6869）逆市有買盤支持，呈陽燭高收。

長飛向上突破炒味濃

走勢上，月初長飛升至16元後回調，跌至10天線約15元有支持回升，昨天向上突破，上望料於18元有較大阻力。

不過，該公司去年第三季業績尚未有改善，現階段憧憬業務復蘇及5G概念，炒味較濃。

相比下，金屬礦石、服飾有不少股份有買盤追捧，贛鋒鋰業（1772）、俄鋁（0486）、安踏（2020）、李寧（2331）等呈陽燭收市，並獲成交配合。走勢上，安踏回落至20天線初見支持反彈；李寧繼續攀升，相對上升動力更強。

贛鋒表現一枝獨秀 進取可博洛鉬

至於金屬礦石股，近1個月來，贛鋒、紫金（2899）、洛鉬（3993）、俄鋁累升一成半至三成表現強勁。

贛鋒去年11月率先升破2月高位，表現一枝獨秀，現水平較去年2月高位高出三成半以上；紫金、俄鋁跟隨先後升破去年高位，俄鋁剛現突破，倘若短線調整，預料於約3.9元有支持。進取則可博洛鉬，該股朝住去年高位約4元推進，入市可以將止蝕位放在3.3元。

[劉思明 數據尋寶]