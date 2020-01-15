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經濟
2020年1月15日星期三
技術取勝
投資策略
九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
Altaba：未來數天沽清阿里
證監准瑞銀重投保薦人業務
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
尚乘：5G推動虛銀數據分析
路透：內地或支持外資虛銀獨資
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
10life：自願醫保存拒賠漏洞
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
技術取勝：康哲或突破50天線
美心感謝員工 每人派2000元
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
周顯：進新巿場 自然要交學費
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
SEA TO SKY最快新春後推售
OP Mall成長實首個5G商場
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市
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技術取勝：康哲或突破50天線
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【明報專訊】IMAX中國18.5元料有沽壓（圖）
雅生活短線28元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
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