植耀輝：推介2隻鼠年利市股

留意新意網與灣區發展

至於今年筆者將推介新意網（1686）。新意網為本地數據中心龍頭，市佔率近兩成，集團近年積極擴充規模，除將現有物業翻新增加可用數據中心面積外，現正施工之荃灣及將軍澳項目落成後將增添共140萬平方呎樓面面積，進一步提升影響力。事實上，集團去年已獲多家大型企業之新客戶加盟，由於企業關注科技開支以及環球政經不確定因素增加，部分大型雲服務供應商傾向租用，而非自己建設數據中心，此趨勢亦有助新意網未來發展，業務料可看高一線。建議5元附近買入，中線上望6.50元，暫以4.5元作止蝕。

另一推介股是灣區發展（0737）。在中港大灣區「9+2」概念下，預期公路業務可受惠相關發展，特別是隨着地區經濟發展及港珠澳大橋使用率的增加，廣珠西線高速公路的車流量可同步受惠。另一方面，集團約有10個收費站場或立交地塊或會配合地區發展，釋放土地用作綜合開發用，有機會進一步提升公司價值。息率接近6厘亦是其賣點之一。建議可考慮於3.7元附近買入，年內上望4.3元以上，並以3.4元止蝕。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]