瑞銀：聯儲局今年或減息3次

上半年GDP料增0.5% 最快3月減息

美國去年9月對中國貨品實施新一輪關稅，隨後中國又向多種美國貨品加徵關稅報復。兩國原定於12月進一步提高關稅，但最終雙方同意敲定首階段貿易協議，令上調關稅的措施推遲。

瑞銀經濟研究全球主管卡普特恩（Arend Kapteyn）稱，關稅的影響有可能是暫時的，即使美國增長顯著放緩，也未必會陷入衰退。他表示，聯儲局的減息前提，是經濟增長失去動力。

上周公布的12月美國非農職位僅增長14.5萬，為7個月新低。美國製造業職位因中美貿易戰等因素而減少。不過市場人士預期，數據不足以令聯儲局短期內調整利率。

利率期貨： 9月前利率不變概率逾半

CME Group的利率期貨數據顯示，交易員押注聯儲局在9月前維持利率不變的概率超過50％。卡普特恩稱，聯儲局會議紀錄顯示，官員傾向按兵不動，但若經濟數據大幅下滑，將促使聯儲局調整利率。會計師事務所德勤的全球金融服務研究中心主任、銀行業與資本市場首席研究員Val Srinivas則認為，雖然美國失業率已降至歷史低位，通脹得到抑制，但潛在的衰退迹象隱現，今年經濟衰退的可能性為25%。大多數七國集團（G7）成員國，包括日本、德國、意大利和英國也有類似情况，甚至更不樂觀。

（綜合報道）

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