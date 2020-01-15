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摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落

【明報專訊】中美準備簽署首階段貿易協議之際，華爾街大行為第四季業績揭開序幕。以資產計美國最大銀行摩通及第三大銀行花旗上季盈利超預期。兩家大行第四季交易收入大增，部分由於2018年底交易表現疲軟，令剛過去的第四季可比基數較低。

受惠於投行業務擴張及消費市場持續強勁，摩通第四季利潤按年增長21％至85.2億美元，每股盈利2.57美元，勝分析師預期。摩通上季收入按年增長9%至283.3億美元，同樣勝預期。摩通及花旗股價早段各升約2%。不過美股三大指數早段窄幅上落。

摩通上季的企業及投資銀行業務增長強勁，收入按年增31％至94.7億美元。由於2018年底交易表現疲軟，因此第四季與其相比，固定收益證券、貨幣及商品（FICC）的收入按年增長86%至34億美元。不過聯儲局在10月宣布去年的第三次減息，也令銀行業面對利率持續偏低的挑戰。摩通的貸款息差也有所下降。較低的利率往往會減少銀行可收取的還款費用，儘管業界仍可降低存款利率抵消影響。摩通上季的淨利息收入（把貸款利率減去為客戶存款所支付的利率）減少1％至141.7億美元。這是自2015年第三季以來首次同比下降。

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，摩通仍面對複雜的地緣政治問題，不過環球經濟增長尚算穩定，中美達成首階段貿易協議對摩通是好消息，有助支持客戶及市場活動。他說，美國消費者繼續大量消費，暢旺的假日旺季助第四季信用卡交易量增長10％。

美消費強勁 信用卡交易增10％

綜合2019年全年，摩通收入按年增長6％至1156.3億美元，利潤按年增長12％至364.3億美元創新高。摩通去年股價升逾40％。儘管成本增加，摩通去年繼續回購股票，助每股收益提升。

阿里阿美上市 推動花旗承銷收入

花旗第四季利潤按年增長15％至49.8億美元，每股盈利2.15美元，勝分析師預期。花旗上季的公司銀行投行業務收入按年增長6％，這主要受股票承銷業務收入大增33％推動。第四季阿里巴巴在香港上市及沙特阿拉伯石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）首次公開募股（IPO），推動其承銷業務收入。債市趨於活躍也令花旗上季總交易收入按年增長31％。花旗去年股價上漲50％以上，跑贏大市。

應付醜聞訴訟 富國少賺53％

不過以零售銀行業務為主的富國銀行，第四季利潤按年大跌53%至28.7億美元，原因是該銀行預留更多資金，以解決與銷售醜聞相關的訴訟問題。富國上季收入按年跌5%至199億美元，遜於預期。受聯儲局減息影響，其上季淨利息收入按年跌11%至112億美元，淨息差由第三季的2.66厘降至2.53厘。富國在2019年的股價上漲17％，跑輸同業及大市。

此外，支付巨頭VISA宣布，將以53億美元收購金融初創公司Plaid。後者的主要業務是協助用戶以Venmo、Square Cash等流動支付軟件，接連個人銀行帳戶。Plaid在2018年底的上一輪融資，估值為26.5億美元，時隔一年左右估值倍增。知情人士透露，Plaid去年的收入介乎1億至2億美元。VISA所支付的代價將是Plaid銷售額的35倍。由於Plaid與美國絕大多數的大型金融科技軟件合作，VISA通過收購將可獲得一個不斷擴大的客戶群。

（綜合報道）

[國際金融]

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