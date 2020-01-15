10life：自願醫保存拒賠漏洞

10life表示，自願醫保的賣點之一是「訂明非手術癌症治療」的最低保障額為每年8萬元，涵蓋化療、標靶藥等治療，但「訂明非手術癌症治療」的定義存在拒賠漏洞。該條款提到「本保障將賠償受保人在住院期間，或在為日症病人提供醫療服務的設備下，接受訂明非手術癌症治療所收取的合資格費用……」但字面解讀，家中口服標靶藥似乎未算是「醫療服務的設備下」的合資格費用，10life引述市場消息，有個別保險公司照條款字面解讀，不保家中口服標靶藥。

建議食衛局修訂條款用字 避免爭議

10life向各大保險公司逐一查詢，安盛、保柏、安達、中人壽、信諾、富衛、宏利及永明均向10life回覆，其自願醫保產品保障家中服用標靶藥，其餘則未有回覆。

10life再向食物及衛生局了解有關條款的含義回覆，所有自願醫保計劃認可產品的保障範圍必須包括「訂明非手術癌症治療」，當中涵蓋治療癌症的放射治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療。有關治療只要是由註冊醫生按醫療需要處方，便可以獲得保障。由此推斷，由醫生按醫療需要處方的家中口服標靶藥，理應受保，但現時的定義寫法，保險公司或會拒賠，10life建議食衛局修訂條款用字以釋除疑慮。