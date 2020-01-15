有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃

明報記者 陳偉燊

雖然有線擬新增OTT App收費渠道，但是無助股價表現，有線股價昨日急跌8.14%，收報0.079元。曾經任職香港電訊（6823）旗下香港流動通訊（CSL）執行副總裁的梁淑儀，在2018年2月出任有線的營運總裁。她在離任前，昨午親自督師公布「有線新聞OTT App」邁向收費。

委任陳永孫為奇妙電視董事總經理

主席邱達昌在公告表示，感謝梁淑儀為有線作出的努力及貢獻，並謂有線在梁的領導下實施多項策略要項，建立營運效益及長遠業務發展基礎，建立新的合作關係及開發新的節目發布網絡，祝願梁淑儀於未來事業中一帆風順。

同日，有線亦委任在媒體行業有逾40年經驗、並於去年11月出任奇妙電視董事的陳永孫為董事總經理，預料有助奇妙電視業務發展及為觀眾製作更多高素質節目。陳永孫曾任職電視廣播（0511）（TVB）業務拓展（市場及營業部）主管，一度捲入廉政公署調查TVB前業務總經理陳志雲涉嫌貪污案，最終被判無罪。

新聞App去年推至今 逾33萬下載

有線昨日公布，去年9月試推「有線新聞OTT App」後已錄超過33萬個下載，並會向已登記用戶提供早鳥優惠鎖定客路，在提供新聞與財經資訊、專題節目及報料介面外，還擬包括旅遊、類似副刊、親子及教育內容。當中標準服務月費為68元，年費為688元。2月15日前已下載、登記及完成付款的非有線用戶年費為120元，指定服務的有線用戶則享月費10元優惠，學生可免費收看至今年底。梁淑儀期望「有線新聞OTT App」轉至收費的轉化率超越5%水平，並透露現有已下載該App的觀眾，平均每日收看最少4分鐘，逾40%下載者年齡介乎18至44歲。

擬年中置入其他智能平台

梁淑儀續稱，今年中左右，還有意在三星智能電視置入App之外，會再加入其他智能電視及Tablet平板電腦平台。集團亦會按公眾需求，留意開發兒童、教育及體育領域的OTT空間，並物色開發港人及華人聚居的海外地方市場的潛力。