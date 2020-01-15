經濟
下一篇 上一篇

去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升

【明報專訊】全球個人電腦（PC）出貨量回暖，市場研究機構IDC指2019年末季PC出貨量近7180萬部，按年升4.8%，是過去4年最高的季度發貨量，而2019年全球PC出貨量按年增長2.7%至2.67億部，是自2012年以來首次錄得全年增長。

尾季近7180萬部 4年新高

聯想（0992）成上季PC市場冠軍，出貨量1783.2萬部，按年增6.5%，市佔率24.4%，按年增0.4個百分點。其次是HP及Dell，出貨量分別增6.9%及10.7%。上季蘋果Mac銷量下降，出貨量470萬台，按年降5.3%，2019年全年出貨量降2.2%。聯想亦是2019年PC出貨量第一位，出貨量按年增8.2%至6476.8萬部。其次是HP、Dell、蘋果及Acer（宏碁）。

IDC副總裁Ryan Reith表示，對PC市場而言，過去一年是特別的一年，尤其是結束連續7年的市場萎縮。IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 表示，未來12到18個月對於傳統PC 仍將充滿挑戰，大多數企業已完成Windows 10升級，市場繼續憂慮組件短缺及貿易談判等問題，但相信5G、雙螢幕和可折疊設備等新技術，以及遊戲 PC 的普及將推動PC出貨量增長。

聯想出貨量踞全球龍頭

IDC指上季亞太地區（不包括日本）出貨量按年持平，雖中國「光棍節」需求強，但受中國不確定經濟形勢影響，商用個人電腦市場疲軟。而美國PC市場上季保持強勢，按年錄個位增長，原因是Windows 7服務終止帶動商用PC持續增長，而假期因素及對關稅擔憂有所退卻推動去年底強勁增長。

上 / 下一篇新聞

九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
Altaba：未來數天沽清阿里
Altaba：未來數天沽清阿里
證監准瑞銀重投保薦人業務
證監准瑞銀重投保薦人業務
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
尚乘：5G推動虛銀數據分析
尚乘：5G推動虛銀數據分析
路透：內地或支持外資虛銀獨資
路透：內地或支持外資虛銀獨資
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
10life：自願醫保存拒賠漏洞
10life：自願醫保存拒賠漏洞
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
技術取勝：康哲或突破50天線
技術取勝：康哲或突破50天線
美心感謝員工 每人派2000元
美心感謝員工 每人派2000元
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
周顯：進新巿場 自然要交學費
周顯：進新巿場 自然要交學費
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
SEA TO SKY最快新春後推售
SEA TO SKY最快新春後推售
OP Mall成長實首個5G商場
OP Mall成長實首個5G商場
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市