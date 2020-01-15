去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升

尾季近7180萬部 4年新高

聯想（0992）成上季PC市場冠軍，出貨量1783.2萬部，按年增6.5%，市佔率24.4%，按年增0.4個百分點。其次是HP及Dell，出貨量分別增6.9%及10.7%。上季蘋果Mac銷量下降，出貨量470萬台，按年降5.3%，2019年全年出貨量降2.2%。聯想亦是2019年PC出貨量第一位，出貨量按年增8.2%至6476.8萬部。其次是HP、Dell、蘋果及Acer（宏碁）。

IDC副總裁Ryan Reith表示，對PC市場而言，過去一年是特別的一年，尤其是結束連續7年的市場萎縮。IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 表示，未來12到18個月對於傳統PC 仍將充滿挑戰，大多數企業已完成Windows 10升級，市場繼續憂慮組件短缺及貿易談判等問題，但相信5G、雙螢幕和可折疊設備等新技術，以及遊戲 PC 的普及將推動PC出貨量增長。

聯想出貨量踞全球龍頭

IDC指上季亞太地區（不包括日本）出貨量按年持平，雖中國「光棍節」需求強，但受中國不確定經濟形勢影響，商用個人電腦市場疲軟。而美國PC市場上季保持強勢，按年錄個位增長，原因是Windows 7服務終止帶動商用PC持續增長，而假期因素及對關稅擔憂有所退卻推動去年底強勁增長。