尚乘：5G推動虛銀數據分析

天星銀行股東之一、尚乘數科的行政總裁李蕾表示，虛擬銀行其中一個關鍵為數據應用，包括以數據分析甚至預測客戶的喜好習慣，而隨着5G發展將有助萬物快速連接網絡，從而推動更多數據的產生。

龍沛智：測試階段已聘百人

她表示，數據分析是未來一大趨勢，而高透明度更有助提高客戶信心。提及未來如何與合資方小米（1810）合作發展天星銀行，她指小米擁有龐大的東南亞客戶市場，有利該行拓展更廣泛的業務，而其在新加坡虛銀的科技投資亦為其中優勢之一。

匯立銀行（WeLab）創辦人及首席執行官龍沛智表示，相對於傳統銀行，認為不設分行的虛擬銀行在員工及人手上，更享有低成本優勢，公司目前正處於測試階段，並已聘請約100名員工，未來會視乎需求再作調整，但他指出，基於虛銀與傳統銀行的目標客戶不一，認為兩者之間未必會出現大競爭。

他又強調，僅靠存款服務無法為虛銀帶來高收益，認為貸款產品才能提供更高利潤，並使虛銀與傳統銀行處於相同地位。被問及會否以高存息或低息貸款等優惠吸客，他回應指，早期階段以息率作招徠僅屬短期宣傳，長遠而言，維持良好的客戶體驗及信任關係才是發展的關鍵。

至於本港首家宣布試業的ZA Bank（眾安銀行），行政總裁許洛聖則表示，該行將以技術及其安全穩固的數據處理系統，同時將借助內地的制度優勢，開設更多創新業務，又指以往傳統銀行在應用數據上較為被動，認為虛銀要成功必須以數據作為驅動。