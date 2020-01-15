港股高位腳軟 騰訊回吐拖累

國指或將現黃金交叉

國指昨日同樣向下，跌41點或0.36%，報11,355點，不過50天線（10,789.39點）快將升穿250天線（10,789.93點），將現「黃金交叉」的利好訊號（見圖）。昨日主板成交金額1191億元，較上個交易日增加6.6%，已是連續3個交易日突破千億元成交。昨晚恒指夜期回穩，至11時15分報28,967點，高水82點。

騰訊昨盤中曾高見413元，不過高位後回落，一度跌穿400元，收市報400.4元，跌1.48%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌。其他新經濟股方面，美團（3960）收報112.9元，跌0.18%，阿里巴巴（9988）收報223.4元，升0.27%。瑞聲（2018）跌4.44%，收報64.6元，是跌幅最大的藍籌，舜宇（2382）收市亦跌2.3%至142.3元。

主板連續3日破千億成交

本地股逆市做好，太古地產（1972）收市升2.28%至26.9元，領展（0823）及港鐵（0066）亦分別升0.48%及0.74%，濠賭股亦有升幅，銀娛（0027）及金沙中國（1928）分別升2.29%及3.14%，MSCI香港指數昨收市微升98點或0.62%，報15,870點。

法巴指出，中美即將簽署第一階段貿易協議，亞洲各國的央行有望進一步減息，通脹將遠低於其目標。今年主要投資主題包括中國消費者及其代理人、存儲及半導體需求復蘇等，給予港股「中性」投資評級，「增持」中國股市。