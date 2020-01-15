周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本

明報記者 蕭嘉聰

Jefferies引述周大福管理層指，維持截至2021年3月底止財政年度結束前，關閉不多於15間分店的計劃。報告指出，周大福分店中有六成為街舖，2020財年餘下時間沒有很多店舖需續租，當中商場業主續租時，未有下調基於營業額的租金，街舖續租租金則減少20%至50%，管理層預計整體全年租金成本按年將下跌10%。

周大福較多街舖 續租跌兩至五成

集團去年11月公布中期業績時，曾提到下財年將有40間分店租約期滿。據周大福官網，2019年底在港共有91個銷售點，若集團至2021財年底前沒有新增分店，即縮減約16%銷售點。報告又指，周大福港澳市場第3季同店銷售表現較預期好，去年12月同店銷售趨勢亦較10月及11月下跌約41%為佳。由於聖誕節的需求強勁，加上12月港鐵（0066）關閉地鐵站情况減少，本地銷售有所改善，預計去年12月的同店銷售跌幅收窄至23%。Jefferies給予周大福目標價8.97元，投資評級為「買入」，集團昨收市報8.5元，升2.5%。

莎莎方面，Jefferies報告指出，雖近日同店銷售跌幅收窄，但不影響其關店計劃，管理層料於未來18個月在租約期滿時關閉25間分店，佔香港整體零售網絡約23%。管理層又預計今年3月及9月底前分別關閉7及5間分店，2021年3月底再關7間，合計19間店，餘下分店就會在2022財年結業，主要位於遊客區。

Jefferies維持周大福買入評級

報告指，根據莎莎現時的銷售趨勢，大多結業分店均位於遊客區。以尖沙嘴為例，莎莎在該區有20間分店，根據集團近日經驗，彌敦道一間分店結業後，其所有銷售額可轉移至同街另一店舖，但在民生區如北角，由於其店舖網絡未有遊客區般密集，關閉分店只有四成銷售額轉至附近分店。租金方面，Jefferies指，本財年商場店舖佔其42%租金支出，並未有很大減幅，街舖就在續租時減租五至六成。莎莎管理層亦憂慮難在下財年達至收支平衡，正考慮減少租金及員工成本，包括採取無薪假。莎莎昨收市報1.73元，跌0.57%，Jefferies給予該股目標價1.89元，投資評級「持有」。