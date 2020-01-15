中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%

縱觀2019年雖然受中美貿易糾紛困擾，但全年出口仍有5%升幅，進口亦升1.6%，對美貿易順差跌8.5%至2958億美元，是2016年以來首次對美順差收窄；東盟則取代美國，成為中國第二大貿易伙伴。

東盟取代美國 成中國第二大貿易伙伴

海關總署統計分析司副司長黃國華表示，12月進出口均勝預期，一來製造業PMI連續兩個月擴張，以及大宗商品價格上揚推動進口增長；此外，中美貿易談得到階段進展刺激出口信心，春節提前到1月和2018年12月的低基數也造成一定影響。

在2019年籠罩於中美貿易糾紛，兩國互徵關稅之下，全年對美國出口按年減少8.7%；進口亦跌17.1%，令貿易總額下降10.7%。另廠商回避關稅而在東南亞增設生產線，令2019年中國對東盟貿易有14.1%增幅，東盟也因此取代美國成為中國第二大貿易伙伴，第一大伙伴繼續是歐盟。貿易萎縮亦令中國對美貿易順差從2018年的歷史新高3233億美元跌8.5%至2019年的2958億美元，是自2016年以來首次順差收窄，且收窄幅度較當年的跌3.9%為高。不過因對東盟等國家的出口有所增長，令中國整體貿易順差按年升近20%至4215.1億美元。

招商證券：節日因素 料1月外貿放緩

海關總署副署長鄒志武表示，雖然從全年來看，中美貿易有所下降，但自11月及12月，從美進口已有所恢復，特別是12月進口額按年增9.1%，其中農產品進口增幅達到2倍；汽車進口亦增加1.5倍。加上豁免自美採購豬肉、大豆的關稅，令12月進口美國大豆和豬肉等都有大幅度提升。展望2020年，招商證券高級宏觀分析師劉亞欣認為，今年春節為1月底，而2019年為2月上旬，工廠早放農曆年假的影響或使今年1月出口受到更大干擾，並且小部分出口可能提前至12月；從好處看，內外需有一定改善，大宗商品價格回升，中美貿易關係緩和，支持進出口增速持續好轉，預計1月外貿或有所下降，2月再度回升。