經濟
下一篇 上一篇

中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%

【明報專訊】中美簽署首階段貿易協議前夕，中國海關總署昨日公布2019年12月及全年外貿數據，以人民幣計，2019年12月出口按年增長9%，遠勝市場預期的2.9%，創9個月來新高；進口增17.7%，亦勝預期的17.7%，創半年高。

縱觀2019年雖然受中美貿易糾紛困擾，但全年出口仍有5%升幅，進口亦升1.6%，對美貿易順差跌8.5%至2958億美元，是2016年以來首次對美順差收窄；東盟則取代美國，成為中國第二大貿易伙伴。

東盟取代美國 成中國第二大貿易伙伴

海關總署統計分析司副司長黃國華表示，12月進出口均勝預期，一來製造業PMI連續兩個月擴張，以及大宗商品價格上揚推動進口增長；此外，中美貿易談得到階段進展刺激出口信心，春節提前到1月和2018年12月的低基數也造成一定影響。

在2019年籠罩於中美貿易糾紛，兩國互徵關稅之下，全年對美國出口按年減少8.7%；進口亦跌17.1%，令貿易總額下降10.7%。另廠商回避關稅而在東南亞增設生產線，令2019年中國對東盟貿易有14.1%增幅，東盟也因此取代美國成為中國第二大貿易伙伴，第一大伙伴繼續是歐盟。貿易萎縮亦令中國對美貿易順差從2018年的歷史新高3233億美元跌8.5%至2019年的2958億美元，是自2016年以來首次順差收窄，且收窄幅度較當年的跌3.9%為高。不過因對東盟等國家的出口有所增長，令中國整體貿易順差按年升近20%至4215.1億美元。

招商證券：節日因素 料1月外貿放緩

海關總署副署長鄒志武表示，雖然從全年來看，中美貿易有所下降，但自11月及12月，從美進口已有所恢復，特別是12月進口額按年增9.1%，其中農產品進口增幅達到2倍；汽車進口亦增加1.5倍。加上豁免自美採購豬肉、大豆的關稅，令12月進口美國大豆和豬肉等都有大幅度提升。展望2020年，招商證券高級宏觀分析師劉亞欣認為，今年春節為1月底，而2019年為2月上旬，工廠早放農曆年假的影響或使今年1月出口受到更大干擾，並且小部分出口可能提前至12月；從好處看，內外需有一定改善，大宗商品價格回升，中美貿易關係緩和，支持進出口增速持續好轉，預計1月外貿或有所下降，2月再度回升。

相關字詞﹕東盟 貿易順差 海關總署 中美貿易

上 / 下一篇新聞

九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本
Altaba：未來數天沽清阿里
Altaba：未來數天沽清阿里
證監准瑞銀重投保薦人業務
證監准瑞銀重投保薦人業務
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
尚乘：5G推動虛銀數據分析
尚乘：5G推動虛銀數據分析
路透：內地或支持外資虛銀獨資
路透：內地或支持外資虛銀獨資
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
10life：自願醫保存拒賠漏洞
10life：自願醫保存拒賠漏洞
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
技術取勝：康哲或突破50天線
技術取勝：康哲或突破50天線
美心感謝員工 每人派2000元
美心感謝員工 每人派2000元
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
周顯：進新巿場 自然要交學費
周顯：進新巿場 自然要交學費
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
SEA TO SKY最快新春後推售
SEA TO SKY最快新春後推售
OP Mall成長實首個5G商場
OP Mall成長實首個5G商場
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市