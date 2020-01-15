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Altaba：未來數天沽清阿里

【明報專訊】阿里巴巴（9988）在港上市不久，股東之一Altaba（前稱雅虎、Yahoo）即宣布「清貨」，根據先前的《完全清算和解散計劃》，公司在昨日（1月13日）起，開始沽出手上剩餘阿里巴巴ADR（美國預託證券），先以平均每股229美元出售100萬股阿里ADR，總收益為2.29億美元（約17.86億港元），預計將在未來幾天完成出售所有阿里持股。

阿里ADR昨晚早段下跌，截至10時45分，跌約0.5%。Altaba表示，將每天公布銷售行動。根據Altaba於2019年9月30日公開披露信息，Altaba至少持有4000萬股，市值接近90億元。

此外，據內媒引述消息人士報道，現時已回歸阿里旗下的螞蟻金服，計劃以A+H形式在中港兩地同時上市，其上市團隊已於近日開始在港接觸機構投資人。報道表示，曾協助阿里回港上市的中金及瑞信，已加入協助螞蟻金服籌備上市。兩家投行對報道未有置評。螞蟻金服則於微博表示，「每次都有熱心朋友幫我們做計劃」，「但是，這個真沒有」。

螞蟻金服傳兩地上市 百勝聘投行

至於早前傳出來港上市的內地餐飲公司百勝中國，外電報道，已委聘中金及高盛為安排行，計劃最快今年在港作第二上市。現時在紐交所上市的百勝中國總部位於上海，於內地獨家運營肯德基、必勝客（Pizza Hut）、塔可鍾（Taco Bell）等品牌。據彭博社報道，該公司在內地經營逾8700間餐廳。近期同時亦備受關注的第二上市公司，包括百度、攜程及網易。

相關字詞﹕第二上市 馬雲 支付寶 螞蟻金服 肯德基 中金 百勝中國 百度 中概股

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