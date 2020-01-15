Altaba：未來數天沽清阿里

阿里ADR昨晚早段下跌，截至10時45分，跌約0.5%。Altaba表示，將每天公布銷售行動。根據Altaba於2019年9月30日公開披露信息，Altaba至少持有4000萬股，市值接近90億元。

此外，據內媒引述消息人士報道，現時已回歸阿里旗下的螞蟻金服，計劃以A+H形式在中港兩地同時上市，其上市團隊已於近日開始在港接觸機構投資人。報道表示，曾協助阿里回港上市的中金及瑞信，已加入協助螞蟻金服籌備上市。兩家投行對報道未有置評。螞蟻金服則於微博表示，「每次都有熱心朋友幫我們做計劃」，「但是，這個真沒有」。

螞蟻金服傳兩地上市 百勝聘投行

至於早前傳出來港上市的內地餐飲公司百勝中國，外電報道，已委聘中金及高盛為安排行，計劃最快今年在港作第二上市。現時在紐交所上市的百勝中國總部位於上海，於內地獨家運營肯德基、必勝客（Pizza Hut）、塔可鍾（Taco Bell）等品牌。據彭博社報道，該公司在內地經營逾8700間餐廳。近期同時亦備受關注的第二上市公司，包括百度、攜程及網易。