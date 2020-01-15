經濟
下一篇

九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本

【明報專訊】開年最矚目的新股九毛九（9922）今日掛牌，昨日暗盤勁升42%，成為本月至今暗盤表現最好的新股，一手帳面賺2790元。九毛九公開發售獲19萬人認購，抽80手才穩獲1手，競爭激烈，加上招股期間孖展息高，一旦認購「頂頭槌飛」，今日掛牌要升近兩成才回本，意味即使能延續暗盤的升幅，也有近半賺幅要用來還息。

明報記者 馬迪帆

九毛九昨日公布，全城有19萬人認購，上限定價6.6元。暗盤表現氣勢如虹，開市迅速企穩於9元。據耀才暗盤資料，盤中最高升逾44%，收報9.39元，較招股價6.6元升42.27%，以一手1000股計，帳面賺2790元（見表1）。內地券商富途的暗盤炒作更為火熱，盤中一度高見9.9元，大升五成。

輝立證券：短期有力「破10」

旗下擁「太二」酸菜魚品牌的九毛九認購火爆程度在近兩年新股中拔得頭籌，凍資額超越去年「新股王」阿里巴巴（9988）。該股公開發售超購637倍，凍資逾1400億元，去年阿里也僅凍資約960億元，認購人數為9萬。入飛大軍中，約18萬人為甲組散戶，一手中籤率25%，認購80手穩中1手。認購逾500萬元的乙組則有6000人，其中290人更大手入「頂頭槌飛」，每人終獲配發51手。

本月初拆息較12月回落，但仍處於高位，不少券商為九毛九所提供息率接近4厘，對於「頂頭槌」大戶而言，計入孖展成本，首日需近兩成升幅才可回本（見表2）。以富途提供的4厘息率為例，6日孖展息高達6.5萬元，相當於九毛九要見7.9元才可回本。

信誠證券：料內需股今年受追捧 可長揸

輝立證券企業融資經理陳英傑認為，九毛九短期內有力「破10」，到時再沽亦不遲。他續表示，因該股業務良好，加上資金持續湧入，若持有至年後亦不成問題。

信誠證券聯席董事張智威則認為，若該股升幅達五成以上，就可分段沽出。長期持有亦看好，因內需股今年受追捧，不過要其達到海底撈（6862）倍升景况，將需要一定耐性。

原今掛牌 Hygieia暫停股份發售程序

今日同時掛牌的北控城市資源（3718），昨日暗盤跌1.45%，收報0.68元。建築股CTR（1416）暗盤亦跌15.3%，報0.305元。預期同日掛牌的新加坡清潔服務商Hygieia（1650）昨日則公布，由於需要更多時間落實配售結果公告，以及獲取監管當局批准，暫停股份發售程序。

昨日掛牌的文業集團（1802）暗盤一度潛水，首日掛牌倒升2.8%，報1.09元，一手帳面賺60元。至於天泓文創（8500）較招股價大跌28.78%，報0.99元，一手帳面蝕800元。

相關字詞﹕頂頭槌飛 內需股 北控城市資源 掛牌 孖展 暗盤 酸菜魚 新股 九毛九

上 / 下一篇新聞

Altaba：未來數天沽清阿里
Altaba：未來數天沽清阿里
證監准瑞銀重投保薦人業務
證監准瑞銀重投保薦人業務
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國上月進出口遠勝預期 對美順差收窄8.5%
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
中國剔出匯率操縱國 在岸人幣曾創逾5月新高
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
再爆債務違約 青海省國企債價重挫
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
周大福莎莎共削40舖 集中遊客區 券商引述莎莎管理層：考慮縮員工成本
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
港股高位腳軟 騰訊回吐拖累
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
綠地金融趁高沽雅生活 套逾15億
尚乘：5G推動虛銀數據分析
尚乘：5G推動虛銀數據分析
路透：內地或支持外資虛銀獨資
路透：內地或支持外資虛銀獨資
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
去年全球PC出貨2.7億部 7年首回升
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
有線營運總裁梁淑儀離職 中午仍主持新聞App收費計劃
10life：自願醫保存拒賠漏洞
10life：自願醫保存拒賠漏洞
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
新地高鐵站項目 傳平保洽參股
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
摩通花旗季績勝預期 美股三大指數早段窄幅上落
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
瑞銀：聯儲局今年或減息3次
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
波音被穆迪列負面觀察 有可能降評級
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
張兆聰：短線吼非科技重磅股平保
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
植耀輝：推介2隻鼠年利市股
技術取勝：康哲或突破50天線
技術取勝：康哲或突破50天線
美心感謝員工 每人派2000元
美心感謝員工 每人派2000元
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
劉思明：科網股回吐 礦石股接力
周顯：進新巿場 自然要交學費
周顯：進新巿場 自然要交學費
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
湯文亮：財仔唔易做 要兼具財與武
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬 2900萬易手 實呎1.7萬低過第一城
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
長安邨迷你戶呎租52元 貴過同區私樓
SEA TO SKY最快新春後推售
SEA TO SKY最快新春後推售
OP Mall成長實首個5G商場
OP Mall成長實首個5G商場
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
鳳城舊伙計每月25萬 租酒樓旺角原址經營
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
大昌行大廈申重建148萬呎商廈
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市
中美今年或休戰 內地經濟收復 霸菱：消費科技醫藥股料跑贏大市