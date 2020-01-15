九毛九暗盤升四成 每手帳賺2790元 19萬人認購 頭槌飛升兩成回本

明報記者 馬迪帆

九毛九昨日公布，全城有19萬人認購，上限定價6.6元。暗盤表現氣勢如虹，開市迅速企穩於9元。據耀才暗盤資料，盤中最高升逾44%，收報9.39元，較招股價6.6元升42.27%，以一手1000股計，帳面賺2790元（見表1）。內地券商富途的暗盤炒作更為火熱，盤中一度高見9.9元，大升五成。

輝立證券：短期有力「破10」

旗下擁「太二」酸菜魚品牌的九毛九認購火爆程度在近兩年新股中拔得頭籌，凍資額超越去年「新股王」阿里巴巴（9988）。該股公開發售超購637倍，凍資逾1400億元，去年阿里也僅凍資約960億元，認購人數為9萬。入飛大軍中，約18萬人為甲組散戶，一手中籤率25%，認購80手穩中1手。認購逾500萬元的乙組則有6000人，其中290人更大手入「頂頭槌飛」，每人終獲配發51手。

本月初拆息較12月回落，但仍處於高位，不少券商為九毛九所提供息率接近4厘，對於「頂頭槌」大戶而言，計入孖展成本，首日需近兩成升幅才可回本（見表2）。以富途提供的4厘息率為例，6日孖展息高達6.5萬元，相當於九毛九要見7.9元才可回本。

信誠證券：料內需股今年受追捧 可長揸

輝立證券企業融資經理陳英傑認為，九毛九短期內有力「破10」，到時再沽亦不遲。他續表示，因該股業務良好，加上資金持續湧入，若持有至年後亦不成問題。

信誠證券聯席董事張智威則認為，若該股升幅達五成以上，就可分段沽出。長期持有亦看好，因內需股今年受追捧，不過要其達到海底撈（6862）倍升景况，將需要一定耐性。

原今掛牌 Hygieia暫停股份發售程序

今日同時掛牌的北控城市資源（3718），昨日暗盤跌1.45%，收報0.68元。建築股CTR（1416）暗盤亦跌15.3%，報0.305元。預期同日掛牌的新加坡清潔服務商Hygieia（1650）昨日則公布，由於需要更多時間落實配售結果公告，以及獲取監管當局批准，暫停股份發售程序。

昨日掛牌的文業集團（1802）暗盤一度潛水，首日掛牌倒升2.8%，報1.09元，一手帳面賺60元。至於天泓文創（8500）較招股價大跌28.78%，報0.99元，一手帳面蝕800元。