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WEST PARK首批30伙 料逾九成不足千萬

【明報專訊】農曆新年前多個樓盤推售，興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK最快本周開價，農曆新年前銷售。發展商預料，首批30伙有超過九成單位售價低於千萬元。另恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND昨首日收票，超額認購逾1倍。

興勝項目管理董事周嘉峯表示，WEST PARK最快本周開價，首批涉及30個單位，價錢會以南昌站上蓋同面積單位作參考，料逾九成單位售價千萬元以下，可受惠新按保計劃，並預計最快在農曆新年前發售，項目現樓示範單位會於日內開放予公眾參觀。

資料顯示，項目由333至493方呎，大部分為兩房或兩房連閱讀室，並設小量一房單位。

前身為酒店 買入後翻新改裝

發展商昨日開放4個現樓示範單位予傳媒參觀，包括1個實用339方呎連裝修家俬的23樓A室兩房戶，另22樓全層3個交樓標準單位，實用333至493方呎。資料顯示，上述物業前身為西九龍奧華酒店，位於通州街256號，2016年11月興勝創建以3.41億元收購，並進行翻新及改裝。

此外，THE RICHMOND昨首日收票，據悉，至昨晚7時，已收逾60票，超額認購超過1倍，項目上周五公布價單，首批30伙折實平均實呎29,998元，折實入場費約599萬元。

RICHMOND首日收60票超額1倍

佳明集團（1271）營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣明翹匯昨日連沽兩伙花園特色戶，其中實用278方呎的1A座1樓E室，成交價578.1萬元，實呎20,795元；同面積2座1樓G室，成交價520萬元，實呎18,705元。

不過，部分樓盤錄撻訂，其中新地（0016）旗下累積沽約690伙的天水圍Wetland Seasons Park，首錄2宗撻訂個案，6座2樓A3室，實用455方呎2房戶，日前以557.84萬售出，買家撻訂遭沒收5%訂金涉近28萬元。

另20座地下B1室，實用852方呎，成交價為1062.47萬元，買家撻訂料同遭沒收5%訂金逾53萬元。內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）啟德尚‧珒溋新增撻訂，實用558方呎的2座8樓D室，較早時以1375.49萬元售出，買家近日取消交易，料遭發展商沒收5%訂金涉69萬元。

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