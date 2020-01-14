周顯：世家大族的處事作風

話說某位娶了女明星的金融才俊，欠下巨債，其中的一位債主，就是他的一位金主，來自極度顯赫的世家，身家多就無，一千幾百億都有嘅。如果論到idle cash，全香港就是她同埋一位toy business的人最多，其他人都行埋一邊。

金融才俊本來是其金主的agent，幫她找債仔。這份工最重要的是integrity，而這一點，恰好他是沒有的。於是，他就暗中收片，哦﹗讀者是正經人，不知收片的意思，即是收回佣咁解呀﹗收片的結果，必然就是壞帳率增加。

當金融才俊着草失蹤後，金主手上就有一大堆壞帳。故事到了這個地步，厲害莊家就出場了。他很gentleman地向金主提出了一個offer：「我有很完善的收數部，不如咁，我免費同你把數收回來吖？」

經濟不景 太古集團第一個減租

誰知金主想了一想，說：「還是不要了，如果他很緊，咪由得他囉，無謂迫死人。」

嗱，這就是有卡士的世家大族的處事作風，好比太古集團，當經濟不景時，永遠是第一個減租，因為貴族是與土地共生的，租客好比農奴，是貴族的subordinate，不體恤農奴的貴族，不過是土豪劣紳，而香港的土豪劣紳的「劣」，是世界聞名的。

[周顯 投資二三事]