張兆聰：汽車代理股永達追落後 中長線看好

全球股市在資金泛濫下持續走高，資金流入方式似乎多以ETF為主，結果大型股表現亮麗，放諸全球皆是如此，大型科技股穩步上揚。近期見二線科技股亦起動，相對落後的小米（1810）在北水支持下愈升愈有，但13元開始有龐大蟹貨阻力；阿里健康（0241）近日回調後再上，平安好醫生（1833）亦似準備破位展升浪。

收市後閱文（0772）遭凱雷配股，以每股37.8元至39元清倉式出售4100萬股。二線科網股過去兩年股價低迷，不少在上市前已入股的基金都難以脫身。隨着股價普遍回升，趁高出貨亦很正常。另外，日前藥明生物（2269）主要股東計劃以每股95元至97元，配售超過5379萬股，套現超過51億元，股價無可避免受壓，但成功穩守配股價。今日閱文以至一眾二三線科網股的表現，會是觀察科網股市底有多強、流動性有多氾濫的好機會。特別要留意的是平安好醫生，去年已有幾度遭配售舊股，而現價較當時配股更高，若股價仍能順利破頂再上，反映投資者認為上升空間頗大，足以冒配股令股價下跌的風險。

二線科網股回升 閱文遭配股

科網股一支獨秀，筆者上周已指應該是核心持倉，但也有部分大落後的傳統行業表現亮麗，汽車代理是其中之一，中升（0881）近年就是一隻明星股，2019年在貿易戰、汽車銷售大幅倒退之下，股價由年初升到年尾，累計升幅超過1倍。永達汽車規模、服務收入佔比跟中升仍有不少差距，但卻極有潛力走上中升過去數年大升之路。

汽車代理的故事多年來都是售後服務，客戶購買汽車後使用4S店的維修保養服務，而該服務的毛利極高，只要能成功留住客戶，車代的收入、盈利和現金流都會穩步上揚。事實上，中國汽車市場已接近是存量市場，今後每年增長料只有低單位數字，能成功轉型至服務帶動盈利的企業，估值會獲得提高。中升現在服務的盈利已遠超賣車，可預測性極高，因此獲得達12倍PE的高估值，較汽車股更高。

永達規模遜中升 有重估潛力

永達去年中期服務收入也增加14.7%至42.44億元，毛利率為46.09%，金額約19.5億元，意味佔27.72億元毛利的70％。集團服務收入持續增長，反映客戶對集團的服務質素的認可，二來去年汽車銷售量仍有強勁增長，去年上半年增長15.6%，可以說整個模式已跟中升相若，只差規模。根據彭博數字，永達2020年預測市盈率僅6.6倍，與中升的12倍相差1倍，若市場願意重估，確實有頗大上升空間。

另外，豪華汽車的一個問題是特斯拉（Tesla）的競爭。豪華汽車市場幾乎都在一二線城市，普遍設有限牌，在上海單是牌價就接近9萬元，而一輛入門版Model 3計及補貼才30萬元左右，兼免費贈送一個牌，競爭力有多強可想而知。但特斯拉上海車廠1期年產能才15萬輛，對整體豪華汽車市場有影響但不會太大。再說，永達去年收購了英之傑，包括位處南昌的特斯拉授權維修網絡，有助進軍特斯拉產業鏈，也是炒作借口。

[張兆聰 還看今朝]