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經濟
2020年1月14日星期二
技術取勝
投資策略
內房佳兆業35億奪青山灣地 首奪官地 呎價6005元貴毗鄰香港小輪項目五成
話你知：去年內地賣樓破千億
宏福3房跌穿千萬 8個月新低
峻弦天池屋8600萬沽 7年實蝕1220萬
御龍山商場招標 連車位市值6億
恒指擴容 第二上市擬僅納大中華公司 恒指公司：海外公司成交相對薄弱
財庫局長劉怡翔：冀ETF互聯互通今年啟動
梁定邦盼推證券化 由中小企融資開始
恒指撲29000點 收復反修例運動失地
分析：不穩定因素多 追入本地股要小心
凱雷沽清閱文 最多套16億
眾安搞比賽 推介朋友愈多存息愈高 最高6.8厘 500客可享低至0.18厘貸款年息
中海油今年淨產量目標達5.3億桶
招金礦業申H股全流通
兩新股暗盤價潛水 文業一度較招股價低30%
恒大與投資者達協議 回A再押後 避過短期內回購1300億元融資
美財長警告 波音停產累經濟 指拖低GDP增長0.5百分點 美股早段靠穩
英倫銀行放風減息 英鎊跌穿1.30
日產研秘密應急計劃 應對與雷諾拆伙
張兆聰：汽車代理股永達追落後 中長線看好
薛偉傑：6萬元純電動車 你會購買嗎？
李浩德：逐步威脅阿里 美團強勢未炒完
金曹：今年最樂觀可見31684點
技術取勝：維他奶料30元有阻力
港人減夜蒲 高門娛樂場所收入跌
「李嘉誠基金會」撤申曹忠破產
劉思明：走勢蠢蠢欲動 同程藝龍可吼
周顯：世家大族的處事作風
湯文亮：贏即是輸 輸即是贏的預測
WEST PARK首批30伙 料逾九成不足千萬
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技術取勝：維他奶料30元有阻力
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【明報專訊】比亞迪整固後可戰高位（圖）
微盟料4.5元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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內房佳兆業35億奪青山灣地 首奪官地 呎價6005元貴毗鄰香港小輪項目五成
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