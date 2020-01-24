金曹：今年最樂觀可見31684點

今年美國總統大選年，加上全球央行增加流動性，如果參考自1980年以來的恒生指數平均走勢，只要不出現如2000年科技股爆破或2008年次按危機這種大型系統風險，估計升市機會較大，而且升幅不錯，可高於15%，只要評估到今年較確實的底部支持位，預期15%升幅應是合理預期。

15%升幅合理預期

2020年一開局就是央行降準增加流動性，中美又定在1月15號簽署首階段貿易協議，加上中國財新PMI製造業經理人採購指數已升到51.5，自8月報50.4之後已穩守50榮枯線之上。港匯和人民幣偏強，港股通北水資金流入，根據港交所統計數字，現時滬港通南向每天平均成交67.94億元、深港通南向每天平均成交39.95億元，已成為一股穩定支持港股的力量。2019年四大負面因素交疊（中美貿易戰、英國硬脫歐、伊朗及敘利亞地緣政治緊張及本港社會運動），但恒生指數低位見24,896點，仍比2018年高。

新一年資金流入號稱「ATM」的三隻新經濟股阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690），內銀、內房、內險也愈升愈有。如果用2019年1月見全年低位時，期指結算27,552點作重要下方支持位計算，2020年目標價可看27,552點×1.15 = 31,684點。

1月期指高位可見29257點

A股最近開放了滬深300期權，滬深300期貨（CIF）未平倉合約也增加到13萬張，比2019年第三季的11萬張及第四季12萬張多，表示踏入2020年，資金更加活躍吸納A股。活化期指期權市場之後，進取投資者可使用期指期權做槓桿交易，保守投資者也可以股票賺了之後就沽出期指、或沽CALL買PUT為長線投資組合「套期保值」，從而可減少大戶出貨對市場的震盪。1月8日傳出伊朗出動飛彈轟炸駐伊拉克美軍基地。

如果1月淡倉主導，估計已可跌1000點，但恒指明顯在27,857點找到支持，所謂「炸彈都炸唔冧」，期指每月高低位都可見1400點，期權活躍CALL部署在29,000點至29,600點，也符合1月期指高位可見29,257點或更高的預測。

[金曹 期權制勝]