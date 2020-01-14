李浩德：逐步威脅阿里 美團強勢未炒完

美團完勝餓了麼 阿里急變陣

現時市况主題雖多，但焦點和部署應該是「譚先生」（T.A.M）：騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團點評（3690）。這內地三大互聯網公司最近的每日成交額總和，更佔港股成交額接近一成，還未計算不少背後窩輪、牛仔、AQ、DQ……三者當中，又以美團去年表現最強勁，全年股價升愈1.3倍，市值漲至6500億元。

強勢的股價無疑在反映着美團正由燒銀紙進入收支平衡的階段，阿里眼見對手愈來愈有威脅，上周亦作出了重大的管理層調動。螞蟻金服總裁胡曉明將擔任CEO一職，並同時管理阿里巴巴本地生活業務，顯示美團的快速成長，快要威脅到阿里巴巴的核心業務──支付寶。在2015年美團與點評合併時，阿里曾經想得到美團的話事權，但被CEO王興多次拒絕，結果最後是騰訊進場了。從此之後，阿里與美團再無瓜葛，還變成了正面交鋒的競爭對手。美團點評合併後，就在這幾年高速擴張，隨着規模愈來愈大，補貼業務的支出會慢慢降低，阿里的餓了麼亦可能無法再以補貼來應戰。現時美團的餐飲外賣業務在內地無論是市場份額（去年高逾六成），還是每日平均活躍用戶，都把餓了麼完整地擊敗了。

毛利有提升空間 交叉銷售潛力大

放眼未來，美團現時每天送餐已超過2000多萬單，但每單送餐平均毛利還只是1元。假如用戶黏性持續，利潤率還有很大的上升空間；美團正在擴張的業務，如叫車、訂酒店、租單車等，都可靠着平台的協同效應來交叉銷售順勢增長。因此，筆者相信美團不單單是只炒一兩季業績的故事。另要留意近日傳聞指恒指公司很快便會諮詢同股不同權股份納入恒指成分股的資格，美團隨時有機會於今年5月恒指季檢後「染藍」。

（C基金現持有安踏體育和華晨中國。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

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